In Oschatz protestieren 90 Menschen gegen Corona-Politik

Oschatz

Aus Protest gegen die Maßnahmen zum Schutz vor Corona-Infektionen haben sich am Sonnabend ab 15 Uhr etwa 90 Menschen an der B 6 in Höhe der Kleinbahn-Haltestelle Körner-Straße und am Busbahnhof versammelt.

Corona-Demo Oschatz Quelle: Frank Hörügel

Die Protestler brachten ihren Unmut gegenüber der staatlichen Corona-Politik mit Spruchbändern und Fahnen zum Ausdruck. Nach Angaben der Polizei in Oschatz war die Aktion beim Ordnungsamt der Stadt angemeldet, besondere Vorkommnisse habe es nicht gegeben.

Vor einer Woche 35 Teilnehmer

Am Sonnabend vor einer Woche trafen sich in Oschatz insgesamt 35 Personen zu einer ebenfalls angemeldeten Versammlung in der Dresdener Straße.

Von Frank Hörügel