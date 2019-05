Oschatz

Ein Schritt aus ihrem Haus in der Altoschatzer Straße auf die Terrasse – und schon kann sich Ingrid Schubert wie am Mittelmeer fühlen. Ihr etwa 120 Zentimeter großer Zitronenbaum trägt in diesem Jahr 37 Früchte. Vor etwa sieben Jahren kaufte die Rentnerin ein kleines Bäumchen in einer Oschatzer Baumschule, das sich seitdem prächtig entwickelt hat.

Überwintern in kaltem Raum

In der kalten Jahreszeit überwintert der Zitronenbaum in einer unbeheizten, aber von einem großen Fenster erhellten Abstellkammer bei einer Raumtemperatur von vier bis sieben Grad Celsius. „ Karfreitag habe ich dann gesagt: Jetzt aber raus damit“, so die Oschatzerin. Zu diesem Zeitpunkt waren die Früchte noch grün, mittlerweile haben sie einen satten Gelbton. Auf der windgeschützten Terrasse von Ingrid Schubert herrschen gute klimatische Bedingungen für den Zitronenbaum. Von 10.30 bis 19 Uhr scheint hier die Sonne. Die Häusermauern ringsum spenden zusätzliche Wärme.

Früchte müssen noch reifen

Bis Ende Juni müssen die Früchte noch reifen. Dann ist Erntezeit. „Die schmecken richtig lieblich“, freut sich Ingrid Schubert auf kühle Sommergetränke mit Zitronensaft und Mineralwasser. Und für nächstes Jahr ist schon vorgesorgt. Dutzende rosafarbene Blüten kündigen jetzt schon die Zitronen-Ernte 2020 an.

Von Frank Hörügel