In Oschatz starten am Mittwoch die Abiturprüfungen

Oschatz

Herzklopfen bei den etwa 70 angehenden Abiturienten des Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasiums – ab Mittwoch startet die Prüfungssaison. „Wir werden mit der schriftlichen Prüfung im Fach Biologie beginnen“, erläutert die Oschatzer Leiterin des Gymnasiums Marion Müller in der Pause zwischen den Beratungen zur Vorbereitung der Prüfungen.

„Wir werden in den folgenden fünf Tagen die besagte Bioprüfung, Physik, Deutsch, Geschichte und Mathematik haben. Dann gibt es einen Tag Erholungsphase, bis dann Englisch praktisch und das Schreiben des englischen Aufsatzes folgen. Wir planen, dass wir am 7. Mai dann mit den schriftlichen Prüfungen durch sind“, so Marion Müller.

Nachholprüfungen sind möglich

In der Zeit zwischen dem 7. und dem 18. Mai gibt es eine Zeit, die die Schüler und Schülerinnen je nach Typ zur Erholung oder zur Vorbereitung auf die mündlichen Prüfungen nutzen können. „Vom 18. Mai bis 4. Juni werden wir dann die mündlichen Prüfungen abnehmen“, blickt die Oschatzer Schulleiterin voraus.

Sie weist daraufhin, dass nach den bisherigen Planungen in dieser Zeit auch eine mögliche Nachholung der schriftlichen Prüfungen vorgesehen ist. Dies gilt für Schüler, die nicht an der schriftlichen Prüfung teilnehmen konnten. „Wir Lehrer, aber auch die Schüler sind aus meiner Erfahrung immer bestrebt, diesen Teil vor der mündlichen Prüfung abzuschließen“, so Müller.

Genug Platz im Gebäude

Besonders froh ist Marion Müller, dass auch unter den notwendigen Hygieneschutzbestimmungen die räumlichen Kapazitäten im eigenen Haus ausreichend sind. „Wir sind also nicht darauf angewiesen, uns andere Räumlichkeiten zu suchen“, sagt die Schulleiterin. Da ohnehin die meisten Schüler des Gymnasiums in der Heimschulzeit sind, gibt es im Gebäude ausreichend Platz.

An ihre Grenzen kommen die räumlichen Voraussetzungen allerdings bei der schriftlichen Deutsch- und Mathematikprüfung, die alle Schüler absolvieren müssen. „Für diese beiden Prüfungen wird es nicht ausreichen, nur die Aula zu nutzen. Wir werden diese Prüfung in fünf verschiedenen Räumen unseres Hauses schreiben“, sagt Marion Müller. Organisatorisch und personell ein Kraftakt, da ja die Prüfungsbedingungen eingehalten und überwacht werden müssen.

„Im Vergleich zum Vorjahr, als wir auch schon unter Coronabedingungen geprüft haben, ist es jetzt noch einen Zacken schärfer“, so die Schulleiterin. Zudem ist es für die Schüler, auch für die jetzt anstehende Biologieprüfung erforderlich, dass sie einen negativen Corona-Selbsttest nachweisen können.

Von Hagen Rösner