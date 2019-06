Oschatz

Außen Graffiti, innen eine zerstörte Ladeneinrichtung und Unrat: Der ehemalige Diska-Markt an der Friedensstraße verwahrloste seit seiner Schließung im September 2008 zusehends. Michael Lohschmidt sorgt jetzt für eine Kehrtwende. Der Inhaber der Firma Lohschmidt Solar & Energie GmbH hat die Immobilie inklusive des Getränkemarktes (zusammen 1000 Quadratmeter Fläche) gekauft und hat große Pläne.

Büro platzt aus allen Nähten

„Wir brauchen einen neuen Standort. Unser 50 Quadratmeter großes Büro Am Entenfang platzt aus allen Nähten. Mit unseren fünf Leuten – das geht nicht mehr“, erklärt der 49-Jährige den Hintergrund. Zuerst habe er sich an den Oschatzer Oberbürgermeister gewandt und ein Grundstück an der Nordstraße empfohlen bekommen. „Und dann hat ein Mitarbeiter von mir den alten Diska-Markt ins Gespräch gebracht.“ Doch an dem Eigentümer – Karl Schaller aus Oberdolling bei Ingolstadt – hatten sich schon andere die Zähne ausgebissen. Zum Beispiel der Verein Torgau-Oschatzer Tafel. Michael Lohschmidt ließ sich davon nicht entmutigen und traf sich mit Karl Schaller in Oberdolling. „Ein Geschäftsmann durch und durch“, beschreibt der Oschatzer seinen Verhandlungspartner. Letztendlich wurden sich der Sachse und der Bayer im Herbst 2018 einig.

Markt ist entkernt

Seitdem hat sich bereits einiges getan. Der Markt wurde entkernt, ein Teil der Elektrik und der Heizungsanlage sind erneuert. Heizung, Sanitär und Elektro übernimmt die Firma Lohschmidt selbst, Dach-, Putz- und Maurerarbeiten werden an andere Unternehmen vergeben.

Künftig soll es hier zwei große Büros – eines davon für die Firma des neuen Eigentümers – und vier Wohnungen für Monteure geben. Der Getränkemarkt bleibt bestehen. Rund eine halbe Million Euro will der Oschatzer investieren und im September ins neue Büro umziehen.

Plus-Energie-Haus geplant

Das Gebäude plant Lohschmidt als Plus-Energie-Haus: Photovoltaikanlagen und Wärmerückgewinnung sollen mehr Energie erzeugen, als in dem Gebäude selbst verbraucht werden. Und mittendrin plant der 49-Jährige einen Hingucker. „Wir wollen das Dach in einer Breite von fünf Metern wegnehmen und einen gläsernen Innenhof herstellen.“ Der Bauherr blickt nach oben und hofft, dass er für alle seine Pläne die erforderlichen Baugenehmigungen der Stadt Oschatz bekommt.

Von Frank Hörügel