In der Collm-Klinik in Oschatz sorgen Kunstwerke für bessere Genesung

Oschatz

Die unterschiedlichsten Kunstwerke zieren noch bis Juni 2020 die Hallen der Collm-Klinik in Oschatz. Auf allen Etagen lassen sich neue Bilder erblicken. Die Vernissage des Torgauer Kunst- und Kulturvereins „ Johann Kentmann“ begann am Donnerstag im Erdgeschoss der Chirurgie und Röntgenabteilung. Bei der Eröffnung wurde hier auf die Kunstwerke der Leipzigerin Carrin Bierbaum aufmerksam gemacht.

Spaß am Malen

„Die Reise zu den Menschen lautet das Motto. Mit „Spaß am Malen“ hatte die Torgauerin Heike Steller, die in Oschatz geboren wurde, eine bunte Ausstellung in der ersten Etage präsentiert. Dabei fokussierte sich die Künstlerin auf Bilder aus der Natur. Heute arbeitet sie meistens auf Leinwand.

Heike Steller (2.v.r.) erklärt den Besuchern ihre Bilder. Quelle: Kristin Engel

In der zweiten Etage befanden sich dieFotografien von Monika Telle. Sie zeigte in ihren Fotografien die verbindenden Dinge zwischen Himmel und Erde. „Das beste Bild fehlt leider: Der Regenbogen. Das ist das eigentliche verbindende Element“, so die Wermsdorferin. Doch das wird sich ganz bald ändern und dann wird auch dieses Bild die Ausstellung bereichern.

Filigrane Feinarbeit

Die dritte Etage hält ein paar Überraschungen für die Besucher bereit. Denn die Torgauerin Christine Mittag hat Bilder auf Baumwollleinwänden in filigraner Feinarbeit genäht. Bambusstäbe und Garn machen die Bilder zu einem einzigartigen Hingucker. Auch mit Aquarell und Acryl gemalte Bilder findet man von ihr hier. Im Untergeschoss entdeckt man Oschatz in einem ganz neuen Blickwinkel. Fotograf Siegfried Apelt hat seine Heimat im Detail festgehalten und lässt die Besucher ganz in die Bilder eintauchen.

Von Kristin Engel