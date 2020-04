In der Collm-Region: Ostereier im Paket statt im Versteck

Collm-Region

Wenn nur Kontakt haben darf, wer zusammen wohnt, dann fielen über Ostern und in den Ferien so manche Besuche aus. Telefonate, Chats und Videokonferenzen können nicht alle unterbliebenen persönlichen Kontakte ersetzen, was bei den Postdienstleistern der Region spürbar war.

Größerer Andrang als vor Weihnachten

„Das Paketaufkommen der vorigen Woche hat jenes des Weihnachtsverkehrs bei weitem überholt“, stellt Bettina Horn, Inhaberin des gleichnamigen Modehauses mit Postfiliale am Dahlener Busbahnhof fest. Die Post habe einigen Aufwand betreiben müssen, um die taggleiche Abholung der Sendungen zu gewährleisten. Wo die Packsets der Post verwendet worden seien, hätten die Kunden dabei gern die Kartons mit den Frühlings- und Ostermotiven genutzt.

Briefmarkenumsatz steigt

„Wer eigene Verpackungen genutzt hat, hat diese oft sehr liebevoll verziert“, fiel Bettina Horn auf. Tatsächlich sei seit Beginn der Kontaktsperre auch der Briefmarkenumsatz gestiegen. Die größere Nachfrage nach Postdienstleistungen habe keinen höheren Personalaufwand nach sich gezogen. „Wir sind eine Filiale mit einem Schalter. Da kann nur einer arbeiten. Aber der konnte in den vergangenen Tagen kaum von seiner Arbeit aufschauen“, betont Bettina Horn. Sie freue sich darauf, ab Montag wieder das Hauptsortiment ihres Geschäftes, also Mode und Textilien, anbieten zu können.

Zuwachs bei Paketen

Einen Zuwachs im Paketgeschäft, ebenso wie bei Großumschlägen und Briefmarken hat auch Ramona Weise in ihrem Post- und Lottogeschäft in Mügeln registriert. „Die Anzahl der Retouren ist ebenfalls stark angestiegen, vermutlich, weil die Kunden mehr im Internet bestellt haben“, schildert sie ihre Beobachtung. Gespräche mit den Zustellern hätten diesen Eindruck bestätigt. Deren Auslieferung hätten ein Niveau „wie zu Weihnachten“ erreicht, ebenso sei das bei den Einlieferungen in der Postfiliale gewesen.

Bei der Annahme der zurückgehenden Warensendungen sei im Gespräch von vielen Kunden die Ansicht geäußert worden, dass man sich darauf freuen würde, diese Waren wieder selbst vor Ort auswählen, anprobieren und kaufen zu können. „Wir sind ein kleines Geschäft“, betont Ramona Weise. Deshalb lasse man nur zwei Kunden gleichzeitig ein, könne das aber auch gut kontrollieren – auch wenn man manchmal nachdrücklich reagieren müsste.

Deutlich mehr Päckchen

Pakete und Briefpost nimmt auch Bärbel Georgi in ihrer Bäckerei in Ablaß entgegen. „Zu Ostern wurden deutlich mehr Päckchen verschickt als in anderen Jahren um diese Zeit“, hat sie festgestellt. Außerdem wären viele große Briefsendungen „mit Kleinigkeiten drin“ aufgegeben worden. Dagegen sei die Zahl der Retouren von über das Internet bestellten Waren gesunken. „Diese Sendungen dominieren sonst das Geschäft bei mir“, erläutert Bärbel Georgi. Schade sei, dass durch Homeoffice und Lernen zuhause weniger Pausenbrote benötigt würden. Im so geänderten Alltag sei der Bedarf an frischen Broten und Brötchen vom Bäcker gesunken.

Kundschaft übt sich in Geduld

„Es war deutlich zu spüren, dass die Osternester nicht versteckt werden durften und daher per Paket verschickt wurden“, registrierte auch Marion Köhler, Inhaberin der Postagentur in Wermsdorf. Der Andrang sei ähnlich wie zu Weihnachten gewesen. Ganz wichtig ist ihr die Feststellung, dass die Kundschaft sehr verständnisvoll war: „Sie haben geduldig vor der Tür gewartet, da wir ja immer nur einen hereinlassen können.“ Es seien zu Ostern auch deutlich mehr Karten und Briefe verschickt worden. Offenbar würde wegen geschlossener Läden mehr im Internet bestellt, denn auch die Retouren hätten zugenommen.

Von Axel Kaminski