In der Collm-Region läuten Glocken zur Osternacht

Gründonnerstag ohne Abendmahl, Karfreitag ohne Andacht, Ostern ohne Gottesdienst: Den Christen der Region steht eines der wichtigsten Feste bevor – und eine Feier in den Kirchen wird nicht möglich sein. „Selbst sehr alte Leute sagen mir, so etwas habe es nicht einmal im Krieg gegeben“, berichtet Andreas Sehn aus Dahlen, stellvertretender Pfarramtsleiter für die neue Gemeinde Oschatzer Land.

Das Glockenläuten ist fest eingeplant. Quelle: Jens Paul Taubert (Symbolfoto)

Doch auch wenn Gottesdienste nach wie vor nicht gestattet sind, sollen die bevorstehenden Feiertage keinesfalls sang- und klanglos vorübergehen. Geplant ist, möglichst überall zur gleichen Zeit die Glocken läuten zu lassen: Am Karfreitag zur Sterbestunde um 15 Uhr und am Sonntagmorgen zur Osternacht um 6 Uhr. „Dort, wo das Geläut programmierbar ist, wird das sicher möglich sein.In Dahlen werde ich selber läuten. Mitunter gibt es kleine Unterschiede. So erklingt in Luppa traditionell schon morgens um 3 Uhr das Osterläuten“, so Sehn.

MItfeiern im Internet

Darüber hinaus finden Christen auf der Internetseite der neuen Kirchgemeinde Angebote zum Glauben und Feiern. Etwa Anregungen zum Familienkreuzweg, am Sonntag ab 10 Uhr Musik und Wort zum Osterfest aus der Aegidienkirche, einen Beitrag über das Kirchenschaf für Kinder oder die Verlinkung auf die Seiten der Landeskirche zum Stream des Gottesdienstes.

Kein Besuchsdienst möglich

Die Einschränkungen zum Schutz vor Corona machten sich deutlich im Alltag der Kirchenmitarbeiter und Gemeindeglieder bemerkbar. So würden neben dem Gottesdienst auch Besuchsdienst wegfallen, manche Termine müssten verschoben werden, andere seien gestrichen.

Konfirmation auf Reformationstag verschoben

„Wir wollten am 3. Mai in Dahlen Konfirmation feiern, die soll nun am Reformationstag stattfinden. Das war auch ein Wunsch der Eltern, die gerne sicher planen wollen. Deshalb hat die Landeskirche extra ihr Konfirmationsgesetz geändert, wonach Konfirmationen bis Pfingsten abgeschlossen sein sollen.“ Hier sei eine Terminverlegung möglich, aber „ Ostern kann man nun nicht im Sommer feiern“.

Viel Arbeit in Verwaltung

Auch wenn die Pfarrer derzeit nicht mehr sonntags auf der Kanzel predigen, sei vor allem in der Verwaltung genug zu tun. „Ich staune selbst, was alles liegen geblieben ist, damit werde ich noch eine Weile beschäftigt sein“, sagte Andreas Sehn, der in der neuen vereinigten Kirchgemeinde für die Baufragen von insgesamt 45 Kirchen zuständig ist. Er und seine Kollegen würden ihre Arbeitstage hauptsächlich allein im Büro verbringen. „Der direkte Kontakt zu anderen Menschen fehlt da natürlich.“

Kein erhöhter Seelsorgebedarf

Einen erhöhten Seelsorgebedarf aufgrund der Pandemie stellt Sehn nicht fest, wenn er mit Gemeindegliedern telefoniert. „Ich erlebe auch viel Gelassenheit, vor allem Ältere winken ab und sagen, sie haben schon viel Schlimmeres überstanden.“ Er wünsche sich, dass sich Menschen in dieser Situation klar werden darüber, was jeder wirklich braucht – nicht allein auf das kirchliche Leben bezogen. „Niemand muss Trockenhefe horten und dann für viel Geld bei Ebay verkaufen“, erzählt er, was er von einer Händlerin erfahren habe und immer noch für Kopfschütteln sorgt.

Vorfreude auf persönlichen Kontakt

Er selbst freue sich darauf, wenn die Bestimmungen gelockert, Gottesdienste und auch der persönliche Gruß an der Kirchentür wieder möglich sein werden. „Dort möchte ich gerne wieder hinkommen“, wünscht sich der Pfarrer für die – hoffentlich nahe – Zukunft.

