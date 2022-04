In der Gänsezucht Eskildsen schlüpfen die neuen Küken

Wermsdorf

Monatelang war es ziemlich ruhig auf der Gänsefarm Am Lindigt, jetzt geht das Geschnatter wieder los. Kein Wunder, denn im Betrieb von Lorenz Eskildsen hat der Gösselschlupf begonnen. Allein gestern verließen rund 10 000 junge Gänse ihre Eier. Noch sind die Tiere winzig und haben einen gelben Flaum, dabei machen sie sich bereits lautstark bemerkbar.

Für Mitarbeiter wie Lutz Witt gehört der Schlupf zu den schönsten Zeiten im Jahr. „Alles steht auf Frühling, es geht wieder los“, beschreibt er die Phase. 30 Tage haben die Küken im Brutschrank, wo konstant 38 Grad Celsius herrschen, hinter sich. Kommt ihre Zeit, kämpfen sie sich energisch aus dem Ei. Dafür haben die Gössel den sogenannten „Eizahn“, eine Verhornung auf dem Schnabel, die es ihnen ermöglicht, die an sich dicke Schale zu knacken.

Tiere reagieren auf Ansprache

Aus dem Ei gepellt, müssen sich die kleinen Tiere zunächst noch etwas entfalten. Doch schon bald ist der Flaum getrocknet und die Küken haben das typisch-flauschige Aussehen. In den Körben herrscht ziemliches Gewusel, das anschwillt, wenn sich jemand den Gösseln nähert. „Die Tiere reagieren auf Ansprache und werden dann selbst lauter“, sagt Lutz Witt und lüftet zum Beweis einen der Deckel. Nur ein paar Worte, dann kommt es vielfach lautstark zurück.

Gösselschlupf auf der Gänsefarm Eskildsen. Quelle: Jana Brechlin

Ein Teil der Tiere bleibt im Unternehmen, andere werden verkauft. Dabei gehören neben Betrieben auch Kleinabnehmer zu den Kunden der Gänsefarm. „Der Kleinverkauf nimmt wieder Fahrt auf, das haben wir schon durch Corona gemerkt. Mehr Leute versorgen sich selbst“, hat man Am Lindigt beobachtet. Aus Tierwohlgründen werden immer mindestens drei Küken verkauft. „Gänse sollten nicht alleine gehalten werden, das sind sehr soziale Tiere“, begründet Witt.

Produktion für Weihnachtsgänse

Die meisten von ihnen – auch wenn man sich das jetzt noch nicht vorstellen kann – werden gegen Jahresende vermarktet, wenn die Kunden nach Martins- und Weihnachtsgänsen fragen. Und die werden in diesem Jahr teurer werden müssen. „Wir zahlen mittlerweile das Doppelte für Futtermittel und auch die Energiekosten sind deutlich gestiegen“, macht Lutz Witt deutlich. Da lasse es sich nicht vermeiden, einen Teil auch an die Verbraucher weiterzugeben.

Weniger Geflügel auf dem Markt

Dazu komme, dass insgesamt weniger Geflügel in Europa auf dem Markt sei durch Vogelgrippe-Ausbrüche und die anschließend angeordnete Tötung der Tiere. Allein in Frankreich seien so zuletzt zwölf Millionen Tiere gekeult worden. „Darunter war auch Geflügel wie Enten, die uns nun selbst in Deutschland fehlen“, fügt Witt hinzu.

Von Jana Brechlin