In der Markthalle Staucha gackert es am Wochenende wieder

Staucha

Die Markthalle Staucha ist voll Hühnern, Enten, Tauben, Gänsen und Truthühnern, die ausgefallensten Federhauben, Kröpfe oder Schweife sind hinter Drahtgittern zu sehen. Doch für einen kurzen Moment hat keiner Augen für das Federvieh: Die Kinder der ersten und dritten Klasse der Schlossschule Hof sind in heller Aufregung. Alles kriecht und sucht unter den aufgestellten Käfigen der Schau des Rassegeflügelzuchtvereins Stauchitz und Umgebung nach einem entwischten Vierbeiner: „Wir müssen jetzt den Hasen suchen! Er war gescheckt oder schwarz“, berichtet eines der Mädchen. Es dauert nicht lange, da entpuppt sich das als Ente: „Falscher Alarm! Er ist wieder da.“ Alle Angorazwergkaninchen mümmeln zufrieden in ihrem Käfig mitten in der Markthalle. Allein von der Hofer Grundschule schwirren über 30 Kinder durch die Ausstellungsgänge, 200 bis 220 sind es insgesamt, die der Verein aus Ragewitz, Staucha, Stauchitz, Gastewitz, Salbitz, Naundorf eingeladen hat und dafür zum Teil auch einen Bus stellt.

„Wir sind zum dritten Mal mit der Schule hier“, sagen Inga (9) aus Naundorf und Lotte (8) aus Casabra. Sie staunen über den silberfarbenen Brahma-Hahn eines Züchters aus Luppa, den Reiner Blume vom Verein für sie durch die Markthalle stolzieren lässt. Der Naundorfer stellt auch selbst aus – seine Zuchtgemeinschaft zeigt Seidenhühner, Vorwerkhühner und Paduaner.

Der offene Freitag für die Grundschul- und Kindergartenkinder soll Interesse wecken – für die Tiere, vielleicht auch für die Zucht: „Die Altersspanne in Stauchitz ist sehr hoch“, sagt Blume. Die ältesten seien über 90 Jahre alt, aber es gebe auch Vereinsmitglieder im Schulalter.

„Das ist jedes Jahr wunderbar organisiert vom Zuchtverein, wir sind da sehr dankbar. Die Kinder sind immer begeistert“, sagt Beate Appel, Klassenlehrerin der 3. Klasse aus Hof. Mit den Kindern lässt sie sich Seidenhühner oder auch Smaragdenten von Steffen Kretzschmar zeigen. Letztere haben ihre Premiere auf der Ausstellung: „Wir haben dieses Mal einige neue Rassen dabei“, verrät er, der Vorsitzende des Rassegeflügelvereins. Neben den grün schimmernden Enten sind etwa Indische Kämpfer oder Malaien zum ersten Mal mit dabei. Insgesamt sind 799 Tiere von Ausstellern aus Nordsachsen, dem Landkreis Meißen, aus Mittelsachsen und dem Vogtland zu sehen.

Die Ausstellung ist heute für das Publikum von 9 bis 18 Uhr und morgen von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Kinder haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 2 Euro. „Wir haben auch eine separate Tierbörse und es gibt eine Verlosung, bei der es viele schöne Preise gibt – zum Lospreis von 25 Cent“, verspricht Kretzschmar.

Von Manuel Niemann