Collm-Region

Während die meisten Bürger der Collm-Region beim Betreten des Wahllokals am Sonntag drei Wahlzettel bekommen, gibt es in einigen Orten vier Wahlen. Neben Europaparlament, Kreistag und Gemeinderat werden in einigen Teilen von Dahlen, Liebschützberg und Wermsdorf auch Ortschaftsräte gewählt.

Drei Bewerbungen für Großböhla

In Dahlen werden Ortschaftsräte für Großböhla sowie für Börln und Schmannewitz neu besetzt. Für Großböhla mit seinen 323 Wahlberechtigten bewerben sich drei Kandidaten der Freien Wählergemeinschaft Dahlen: Wulf Sukale, Robert Boike und Ramona Marx. Wulf Sukale tritt außerdem für den Stadtrat an.

Frauenpower in Börln

In Börln, wo 515 Bürger wahlberechtigt sind, treten Katrin Mager von der Wählergemeinschaft Heidestadt Dahlen sowie Daniela und Steffen Rohrbach von der Unabhängigen Bürgergemeinschaft an. Beide Frauen bewerben sich außerdem um ein Mandat für den Dahlener Stadtrat.

Trio kandidiert für Schmannewitz

Alle drei Kandidaten, die auf dem Stimmzettel für die Wahl zum Schmannewitzer Ortschaftsrat stehen, sind von der Unabhängigen Bürgergemeinschaft nominiert: Roland Dietze, Rüdiger Preuß und Karl-Heinz Trudel. Sie streben außerdem einen Sitz im Stadtrat an. In Schmannewitz können 628 Bürger an der Wahl teilnehmen.

Weitere Namen möglich

Bei allen Ortschaftsratswahlen im Dahlener Stadtgebiet haben die Wähler die Möglichkeit, weitere Personen auf dem Wahlzettel zu notieren und für sie zu stimmen. In Schmannewitz und Großböhla ergibt sich die Möglichkeit deshalb, weil nur ein Wahlvorschlag, also eine Liste, zugelassen wurde. In Börln sind weitere Namensnennungen möglich, weil die Gesamtzahl der Kandidaten bei weniger als zwei Dritteln der satzungsmäßigen Anzahl der Mitglieder des Ortschaftsrates liegt.

Weitere Namen können auch bei den Ortschaftsratswahlen in der Gemeinde Wermsdorf auf den Stimmzettel geschrieben werden. Für die Räte Collm-Lampersdorf, Luppa-Calbitz-Malkwitz und Mahlis-Liptitz-Wadewitz-Gröppendorf-Wiederoda gibt es jeweils nur einen Wahlvorschlag. Für den letztgenannten Ortschaftsrat stammt er von Bündnis 90/ Die Grünen, die Barbara Scheller vorschlagen. Dort sind 671 Bürger wahlberechtigt.

Sechs Kandidaten für Collm-Lampersdorf

Sämtliche Kandidaten für Collm-Lampersdorf sind von der CDU aufgestellt: Uwe Raschke, Bernd Mittag, Kerstin Krause, Andre Möbius, Ursula Sachse-Pero und Karl-Heinz Kruschke. Diesen Ortschaftsrat dürfen 317 Bürger wählen.

Sechs Bewerbungen für Luppa-Calbitz-Malkwitz

Für Luppa-Calbitz-Malkwitz, wo 1362 Einwohner über den Ortschaftsrat entscheiden dürfen, stammen alle Vorschläge von der gleichnamigen Wählervereinigung: Lutz Abitzsch, Gerlinde Harnisch, Falk Rother, Hartmut Pinkert, Arndt Schuster und Jürgen Gruhne.

Sowohl Barbara Scheller als auch Kerstin Krause und Jürgen Gruhne bewerben sich gleichzeitig um einen Sitz im Gemeinderat.

Fünf Kandidaten für Ganzig-Kleinragewitz

In der Gemeinde Liebschützberg wird ein Ortschaftsrat für Ganzig-Kleinragewitz gewählt. Die fünf Kandidaten Hartmut Voigt, Sebastian Sommer, Peter Anders, Karin Andrich und Jörg Thiele sind vom Heimatverein Ganzig-Kleinragewitz nominiert. Auch hier können die 230 Wahlberechtigten weitere Personen auf dem Stimmzettel benennen und sie für einen der fünf Sitze wählen.

Von Axel Kaminski