Die ökumenische Woche für das Leben 2021 steht in diesem Jahr unter dem Thema „Leben im Sterben“. Eigentlich wäre eben dieses Motto bereits im vergangenen Jahr Schwerpunkt gewesen. Durch Corona musste die ökumenische Woche für das Leben allerdings verschoben werden. Zentraler Auftakt ist nun in diesem Jahr die bundesweite Eröffnung am Samstag, 17. April, in Augsburg durch den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, und den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Doch auch in Nordsachsen ist das Thema sehr präsent. Wir sprachen darüber mit Ina Jochem und Gabriele Hinkelmann vom Ambulanten Hospizdienst Oschatz.

Was ist mit dem Motto „Leben im Sterben“ gemeint?

Gabriele Hinkelmann Quelle: Christian Kunze

Gabriele Hinkelmann: Gemeint ist hier die Sorge um Schwerkranke und sterbende Menschen durch palliative und seelsorgliche Begleitung. Obwohl wir um die Endlichkeit unseres Lebens wissen, verdrängen wir oft, dass das Sterben ein Teil unseres Lebens ist. Wenn wir dem Sterben und dem Tod begegnen, dann sind es das Sterben und der Tod der anderen, der Tod in den Medien durch Unfälle, Gewalt oder Katastrophen.

Warum ist eine solche Woche so wichtig?

Ina Jochem:Unsere moderne Welt wird geprägt von Erfolg, Jugend und Individualismus. Der Fortschritt der Medizin macht es möglich, dass wir Menschen immer länger leben. Sterben ist nach wie vor mit Tabus belegt. Kaum ein Mensch denkt gern darüber nach und die wenigsten haben selbst erlebt, wie ein Mensch gestorben ist. Wir haben uns weit entfernt von einem natürlichen Geschehen und verlassen uns auf die medizinischen Möglichkeiten teilweise bis zur Übertherapie am Lebensende. Aber das macht vielen Menschen Angst und sie wünschen sich weder Krankheit, noch einen längeren Sterbeprozess. Darum wird auch der Ruf immer lauter nach einem selbstbestimmten Sterben im Sinne eines assistierten Suizides. Leider ist momentan die Diskussion darum stärker als das Nachdenken über ein selbstbestimmtes Leben.

Was denken Sie über das Thema „Leben im Sterben“ der diesjährigen Woche für das Leben?

Ina Jochem Quelle: Archiv/Dirk Hunger

Ina Jochem: Sterben ist ein Teil des Lebens, ein sehr individueller und persönlicher. Als Mitarbeitende des Ambulanten Hospizdienstes haben wir das Vorrecht, diesen sehr persönlichen Prozess miterleben zu dürfen. Bei einem Gespräch einzutauchen in die Gedankenwelt eines Sterbenden, mitzuerleben, wie sich Bedürfnisse verändern, Beziehungen zu Menschen vertiefen, Erinnerungen wach und glückliche Momente erlebt werden. Und wir spüren oftmals den Wunsch nach Normalität. Wenn sich zum Beispiel die pflegende Ehefrau wünscht: „Beim nächsten Besuch trinken wir mal eine Tasse Kaffee zusammen!“ Ja, die Krankheit dominiert oftmals den Alltag. Alles dreht sich um den erkrankten Menschen, verschiedenste Dienste geben sich die Klinke in die Hand. Da braucht es Normalität. Einfach mal Kaffeetrinken und Neuigkeiten austauschen. Das, was man sonst mit Nachbarn oder Freunden getan hat. In vielen Fällen ziehen sich diese leider oft zurück, vielleicht, weil sie nicht mit der Tatsache des Sterbens konfrontiert werden möchten oder aber aus Angst, zu stören oder nicht die richtigen Worte zu finden. Aber Menschen im Sterben möchten, so es die körperlichen Einschränkungen zulassen, ihr Leben selbstbestimmt weiterleben.

Was macht den Menschen so ängstlich, wenn es um das Thema Sterben geht?

Gabriele Hinkelmann: Je älter wir werden, umso mehr nehmen unsere Begegnungen mit dem Tod zu. Unsere Eltern sind vielleicht bereits verstorben, Altersgenossen sterben durch Unfall oder Krankheit, schwerkranke Angehörige bitten uns um Unterstützung in ihrer letzten Lebensphase. Und genau dieser Bitte stehen wir oft hilflos gegenüber, denn uraltes Wissen zur Sterbebegleitung ist mit der Industrialisierung schleichend verloren gegangen. Um dieses Wissen zurückzugewinnen, gibt es in Deutschland Kurse zur „letzten Hilfe“.

Was ist das für ein Kurs?

Gabriele Hinkelmann: In diesen „Letzte Hilfe“-Kursen lernen interessierte Bürgerinnen und Bürger, was sie für ihre Angehörigen, Freunde oder Nachbarn am Ende des Lebens tun können.

Vermittelt werden Basiswissen und einfache Handgriffe wie Maßnahmen zur Hilfe bei lebensbedrohlichen Erkrankungen mit dem Ziel der Linderung von Leiden und Erhaltung von Lebensqualität. Sterbebegleitung ist keine Wissenschaft, sie ist auch in der Familie und der Nachbarschaft möglich. „Letzte Hilfe“-Kurse ermutigen, sich Sterbenden zuzuwenden. Denn Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des Lebens am meisten brauchen.

Was ist die Aufgabe des Ambulanten Hospizdienstes?

Ina Jochem: Als Ambulanter Hospizdienst unterstützen wir das Anliegen eines selbstbestimmten Lebens bis zum Schluss ganz individuell. Sei es durch Beratung von Betroffenen oder Angehörigen, praktische kleine Hilfen, Entlastungsangebote, Gespräche mit Betroffenen oder Angehörigen bei regelmäßigen Besuchen oder auf Abruf und beim Aushalten von Krisensituationen. Die ehrenamtlich Mitarbeitenden haben vor ihrem Einsatz alle einen Ausbildungskurs absolviert. Hier lernt man fürs eigene Leben. Man wird sensibler für die leisen Töne und genießt den Augenblick, der so kostbar wird im Bewusstsein, dass wir endlich sind.

Warum ist die Arbeit so wichtig?

Gabriele Hinkelmann: Der Abschied vom Leben ist der schwerste, der einem Menschen bevorsteht. Deshalb braucht es, wie auf allen schweren Wegen, gerade in der letzten Lebensphase jemanden, der dem Sterbenden die Hand reicht. Diese Hand zu reichen erfordert nur ein bisschen Mut und Wissen, welches in den „Letzte Hilfe“-Kursen vermittelt wird.

Wann finden diese Kurse statt?

Ina Jochem: Ein solcher Kurs soll auch kommende Woche in Oschatz neu starten. Wer Interesse an dieser Arbeit hat, der kann sich gern unter der Nummer 01511753463 melden, denn es sind noch Plätze frei. Wer noch mit seiner Entscheidung für dieses Ehrenamt hadert, dem möchte ich mit auf den Weg geben: Trauen Sie sich! Lassen Sie sich ein, man erlebt Dankbarkeit, Sinn und Entschleunigung!

Von Kristin Engel