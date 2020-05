Infektions-Lotto, Hygiene-Statiker und zoologische Kindertagesstätten

Region

Deutschland macht sich locker – und erwartet die Ziehung der neuen Infektionszahlen des Robert-Koch-Instituts. Das Land ist gespalten. Die einen meinen, sich mit Corona anzustecken sei weniger wahrscheinlich als ein Sechser im Lotto, die anderen warnen vor italienischen Verhältnissen.

Gesegnet sind die, die für derlei Diskurse keine Zeit finden, weil sie alle penibel gewaschenen Händen voll zu tun haben, um Hygienekonzepte umzusetzen. Lehrer und Erzieher bewältigen gerade die mit Abstand schwierigste Aufgabe ihres Berufslebens. In Schulen bedarf es dafür meist zusätzlich eines Statikers, da viele Gebäude nur noch vom Dreck zusammen gehalten werden.

Anzeige

Bräter, die die Welt bedeuten

Der deutsche Föderalismus treibt weitere Blüten. So erwägen berufstätige Eltern in jenen Bundesländern, in denen Schulen und Kitas noch geschlossen, aber Zoos wieder offen sind, ihre Kinder in letzteren zur Betreuung abzugeben, um endlich normal arbeiten – und ihren Lebensunterhalt verdienen zu können.

Weitere LVZ+ Artikel

Da sitzt ein Mensch auf´m Flur – Schule in Corona-Zeiten geht, wie vieles andere, nur mit Abstand. Quelle: Christian Modla

Stark gebeutelt sind auch andere Branchen: Während die notleidenden Autohersteller fürchten, ohne neue Kaufprämien unter die Räder zu geraten, zählen die Betreiber der Kinos, Theater und Konzerthallen akribisch Sitze und Stühle, um wieder auf die Beine zu kommen. Gastronomie und Kultur sind systemrelevant – für den Schauspieler sind es die Bretter, die die Welt bedeuten, Köche wiederum sind für viele Restaurantbesucher die Bräter, die die Welt bedeuten.

Neu Mode-Trends 2020

Niemals geschlossen waren dagegen die Supermärkte in allen 16 deutschen Teilrepubliken. Vor dem so genannten Lockdown (der ja in Deutschland keiner war), ging allerorts das Klopapier zur Neige. Nun wird drei Regalreihen weiter trotz fortwährender Lockerungen die Alufolie knapp – weil sich immer mehr Menschen daraus kleine Hütchen basteln.

Das Symbol für die Verschwörungstheoretiker schlechthin konkurriert mit der Mund-Nasen-Bedeckung darum, das modische Accessoire des Sommers 2020 zu werden. Zu Tausenden gegen Versammlungsverbote demonstrieren und auf zugegeben nervige Kontaktbeschränkungen pfeifen ist da noch das harmloseste.

Ein Aluhut-Träger im Gespräch mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Quelle: Daniel Förster

Coronavirus? Nur erfunden von Microsoft-Gründer Bill Gates, damit er uns alle impfen kann – fraglich, zeichnen sich doch dessen bisherige Erfindungen dadurch aus, gegen Viren eher sehr anfällig statt resistent zu sein. Fazit: Wenn jetzt plötzlich wieder so viele meckern, dann können wir sowas wie Corona eben nicht noch einmal machen.

Von Christian Kunze