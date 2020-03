Oschatz/Cavertitz

Corona legt zur Zeit alles lahm: Schulen, Betriebe, Kleinunternehmen, Krankenhäuser – alle sind irgendwie mehr oder weniger betroffen. Aber nicht vom Virus direkt – sondern von den Folgen aus der Panik der Menschen. Doch es gibt sie auch, diejenigen, die dem etwas positives entgegen setzen möchten.

Kostenloser Dienst

„Es sind gerade die älteren Menschen, die jetzt unsere Hilfe brauchen“, meint Ines Schurig. Die Oschatzerin und ihre beiden Kinder Johanna (13) und Julina (11), die jetzt fünf Wochen schulfrei haben, wollen helfen – und übernehmen für ältere Menschen die Einkäufe von Lebensmitteln und andere Erledigungen in Oschatz. „Lasst uns wissen, was benötigt wird. Wir holen den Einkaufszettel, gehen einkaufen und bringen alles an die Haustür“, so Ines Schurig. Am einfachsten geht das natürlich via Telefon, Facebook und anderen Vernetzungen. Noch gibt es keine Botengänge, dafür aber zahlreiche Meldungen von Eltern, deren Kinder ebenfalls mitmachen wollen. Zur Zeit verteilen die Mädchen zudem Plakate und Handzettel in der Stadt, um für ihre Idee zu werben.

Johann und Julina Schurig (links) kaufen für ältere Menschen ein. Quelle: Christian Kunze

Und was kostet der Dienst? „Die Mädels nehmen nichts, ein Dankeschön an der Tür und ein Lob für die jungen Helfer sind doch der beste Dank. Wer das Angebot in Anspruch nimmt, zahlt lediglich den eigenen Einkauf“, so Schurig. Sie bittet zudem um weitere Unterstützung: Wer möchte noch mitmachen? Gibt es Erwachsene, die helfen, die benötigten Hilfen zu organisieren, zum Beispiel Fahrten zum Einkaufsziel? „Wer sich angesprochen fühlt, der melde sich! Liebe Oschatzer, haltet zusammen! Unterstützt euch wo ihr könnt und verfallt nicht in Panik! Gemeinsam schaffen wir diese Krise“, so Schurig.

Ergotherapeutin Hilft im Raum Cavertitz

Auch in Cavertitz hat sich Anne Römling mit einer ähnlichen Initiative in den sozialen Medien gemeldet. Die Ergotherapeutin organisiert ohnehin eine Alltagsbegleitung mit einer weiteren Mitarbeiterin im Team – und diese Hilfe ist jetzt besonders gefragt! „Wir bieten einen Einkaufsservice für alle gesundheitlich geschwächten oder verängstigten Menschen in Cavertitz und Umgebung an“, erklärt sie auf Nachfrage. Im Umkreis von 15 Kilometern erreicht die Initiative aktuell ein gutes Dutzend Menschen in der Gemeinde Cavertitz, sowie in Strehla und Dahlen.

Telefon Ergotherapie Römling Cavertitz: 034363 50 546, Kontakt Ines Schurig via Facebook oder Telefon 0177 5566558

Von Christian Kunze