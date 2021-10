Innenstadtring für Oschatzer Radfahrer noch mit Lücken

Oschatz

Das Ziel ist klar: Eines Tages sollen die Radfahrer in Oschatz ganz bequem und sicher auf einem Innenstadtring rollen und von diesem aus jedes Ziel im Zentrum schnell und sicher erreichen können. Doch in dem Ring klaffen derzeit noch große Lücken. Über eine ärgert sich Jürgen Albrecht ganz besonders. „Radfahrer, die aus dem Bereich Steinweg, Oststraße, Riesaer Straße, Am Stadthaus und weiteren östlich der B 6 gelegenen Straßen zur Innenstadt mit dem Fahrrad fahren möchten, bleibt der kurze Weg über die untere Strehlaer Straße durch ein Einbahnstraßenschild versperrt“, so der OAZ-Leser.

Umweg für Radfahrer

Tatsächlich müssten die Radfahrer nach dem Überqueren der B 6 mehrere hundert Meter Umweg in Kauf nehmen – durch die Theodor-Körner-Straße und die Schmorlstraße zurück zur Strehlaer Straße. „Diesen Weg nehmen allerdings die wenigsten Radfahrer und lösen das Problem auf ihre eigene Weise“, hat Albrecht beobachtet. Das heißt im Klartext: Die meisten Radfahrer ignorieren die Einbahnstraßenregelung und nehmen den kürzesten Weg in Richtung Stadtzentrum.

Bisher keine Lösung für Problem

Diese Verkehrseinschränkung für Radfahrer besteht seit dem Jahr 2012, als in der Strehlaer Straße Parkbuchten angelegt und damit die Straße verengt wurde. Seit dieser Zeit werde das Problem immer wieder durch die betroffenen Radfahrer angesprochen, so Albrecht. „Leider wurde in den vielen vergangenen Jahren keine Lösung für das Problem gefunden“, so der Oschatzer. Die Antwort laute immer: „Das ist zu eng und für die Radfahrer zu gefährlich diesen Straßenabschnitt in dieser Richtung zu befahren.“

Gefährlich für Radfahrer?

Albrecht wundert sich indes, dass dieser Abschnitt der Einbahnstraße aktuell vollständig für den Verkehr freigegeben ist wegen der laufenden Baumaßnahmen in der Körnerstraße/Schmorlstraße. „Da stellt man sich die Frage: Ist das in dieser Zeit nicht gefährlich für Radfahrer?“, fragt er und hat auch gleich ein paar Vorschläge parat, wie dieses Problem gelöst werden könnte.

Zusatz für Radfahrer möglich

Unter dem Einbahnstraßen-Schild könnte der Zusatz „Radfahrer frei“ angebracht werden. Oder dieser Straßenabschnitt werde mit den zwei Schildern „Vorrang des Gegenverkehrs“ und „Vorrang vor dem Gegenverkehr“ versehen, wie das zum Beispiel auf engen Brückenabschnitten gehandhabt werde. „Man könnte natürlich auch in diesem Bereich die zulässige Höchstgeschwindigkeit begrenzen“, so Albrecht.

Radverkehrskonzept soll kommen

Und wie wird dieses Problem in der Oschatzer Stadtverwaltung beurteilt? „Wir danken Herrn Albrecht für seine konstruktiven Hinweise“, reagiert Anja Seidel, Pressesprecherin der Stadtverwaltung Oschatz, auf Anfrage. Die Arbeitsgruppe Radverkehr des Stadtrates befasse sich derzeit intensiv mit dem Thema und werde ein Radverkehrskonzept in Auftrag geben. Anja Seidel: „Ziel ist es, den Innenstadtring komplett zu schließen und die Planungen darauf auszurichten. Die Situation in der Strehlaer Straße haben wir dabei im Blick.“

Von Frank Hörügel