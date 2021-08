Insektenretter senden SOS: Natur-und Umweltgruppe Mügeln bittet um Hilfe

Mügeln

Was sind Ursachen des Insektensterbens und wie lässt es sich aufhalten? Dazu informiert eine Wanderausstellung des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) aktuell im Mügelner Geoportal. Mittwochs bis sonntags kann sie (außer vom 8. bis 12. September) noch voraussichtlich bis Ende des kommenden Monats kostenlos besucht werden, jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Am Beispiel etwa der Wildbiene wird dort der Artenschwund und das Schrumpfen von Verbreitungsgebieten veranschaulicht. Zudem findet am kommenden Montag ebenda ab 19 Uhr ein Vortrag mit einer BUND-Expertin zum Thema statt.

Im Mügelner Geoportal ist derzeit eine Wanderausstellung, die der Verein um Harry Beck (rechts) über den BUND organisiert hat. Quelle: privat

Rückzugsräume für Insekten lassen sich schaffen

„Als Einzelne können wir schon etwas dagegen tun“, sagt Harry Beck, Vorsitzender der Natur- und Umweltgruppe Mügeln und BUND-Mitglied, der die Ausstellung „Insekten in Gefahr – Ein Rückgang mit Folgen“ nach Mügeln ausgeliehen hat. Sie belege nicht nur, dass die Lage bedrohlich sei, sondern zeigt auch Ursachen auf.

Neben dem Einsatz von Insektiziden in der Landwirtschaft könne das auch der Kleingarten zuhause sein: „In einen schönen Landgarten kommen die Insekten von ganz alleine, bei Steinwüsten ist das nicht mehr der Fall“, erklärt Beck. „Wir brauchen also viele kleine Blühinseln mit ortsgetreuen Gewächsen.“ Zumindest leicht ließe sich das Artensterben so bremsen, langfristig müsse jedoch ein ökologischer einen industriellen Anbau auf großen Flächen in der Landwirtschaft ersetzen.

Blühwiese erweist sich als arbeitsintensiv

Neben Blühstreifen am Feldrand können in der Zwischenzeit auch Blühwiesen Rettungsinseln für Insekten sein. Eben eine solche hat der Verein auf einem halben Hektar am Mügelner Anger geschaffen. Vor zwei Jahren wurde sie im Herbst angelegt und gestiftetes Saatgut ausgebracht. Der Anfang war gemacht, erwies sich aber als sehr arbeitsintensiv, beschreibt Beck.

„Es ist unser Anliegen, sie am Leben zu erhalten.“ Dafür müsse die Wiese aber regelmäßig gepflegt werden. Doch da stoße der kleine Verein an personelle Grenzen. Zwar wechsele er sich mit der Oschatzer Nabu-Gruppe bei der Mahd in Oschatz und Mügeln dann und wann ab, aber auch diese vereinsübergreifende Unterstützung erschöpfe sich.

„Wir wären sehr dankbar, wenn wir ein paar freiwillige Helfer hätten“, sagt Beck. Unbedingt Mitglied müssten die nicht werden. „Es wäre natürlich schön. Es freut sich jeder Verein, wenn er mehr Mitglieder bekommt“, Voraussetzung sei das aber nicht. Vielleicht wachsen Neulinge ja genauso in diesen hinein. „Wir sind ein sehr familiärer Verein“, beschreibt er, in dem sich Bekannte, Freunde, inzwischen aber auch Kinder und Kindeskinder zusammen engagieren.

Das Beisammensein nach getaner Arbeit gehört ebenfalls dazu. Quelle: privat

Letzter Arbeitseinsatz liegt erst wenige Tage zurück

Erst kürzlich waren sie auf der Wiese am Anger aktiv: „Sie blüht im Moment nicht, weil wir sie gerade gemäht haben.“ Sonst drohe sie zu verfilzen. Die Sense komme dann nicht mehr weit. „Das ist ein sehr fetter Boden, der wirklich schnell überwächst.“ Neben etlichen Schmetterlingsarten und Käfern wurden bei der Gelegenheit eine Unzahl von Zebraspinnen gesichtet. „Dort, wo’s blüht, sind Insekten.“ Auch wenn man keine Wunder erwarten dürfe, sagt Harry Beck.

Weil sich das Pflanzenwachstum nur bedingt voraussagen lasse, könnten Termine oft nur kurzfristig angesetzt werden. Zudem haben sich die Absprachen, wer wann mit Technik vor Ort sein könne, durch Corona als nicht leichter erweisen. „Wir sind für jeden Helfer, der freiwillig mitmacht, wenn wir zu einer Aktion etwa über Social Media aufrufen, dankbar“, sagt er. In den Sozialen Netzwerken hat hat die Gruppe ihren Auftritt verstärkt und ist auf Facebook und Instagram zu finden.

Mahd könnte auch als Futter dienen

Für die Mahd werde die Wiese in Teilflächen aufgeteilt und nie komplett gemäht, um Insekten einen Rückzugsraum und Nahrung zu bieten. Versprechen könne er, dass diese Arbeit – mitten in der Stadt für Naturvielfalt zu sorgen – auch Spaß mache. Die Stadtverwaltung unterstütze die Gruppe beim Abtransport mit einem Container. Denkbar sei aber auch, die Mahd an Pferdezüchter oder andere Tierhalter abzugeben, schließlich handele es sich bei dem Grün um begehrtes Blühwiesenfutter.

Wer daran interessiert ist oder sich mit Rechen, Sense, Heugabel oder helfenden Händen einbringen möchte, kann sich telefonisch unter 0174/3127026 oder per Email an umweltgruppemuegeln@gmail.com melden.

