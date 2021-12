Oschatz

Vor rund drei Jahren, Oktober 2018 übernahm die Richert Group mit der neu gegründeten Unser schönes Oschatz GmbH (Uso) die Liegenschaften, Mietverträge und Mitarbeiter der insolventen Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Oschatz (GWG). Im Interview erläutert Prokurist Paul Weißbach, welche Entwicklung die Gesellschaft in den seither genommen hat.

Herr Weißbach, die Gesellschafter haben damals mehrere Millionen Euro investiert. Wie steht die neu gegründete Gesellschaft heute finanziell da?

Paul Weißbach: Sehrt solide. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir können unsere Verpflichtungen gegenüber den Mietern, Handwerkern und Banken bedienen. Die Anteilseigner haben noch keine Ausschüttungen erhalten. In der Bilanz der Uso steht aber mehr als nur eine schwarze Null. Wir wollen wachsen

Wie konnte das mit einem Bestand gelingen, der vorher in die Insolvenz der GWG führte?

Die Ursachen für die Insolvenz liegen tiefer, unter anderem in Krediten, die vor längerer Zeit aufgenommen worden waren und leider auch in Missmanagement. Die Uso hat - über den Kaufpreis hinaus - in den Bestand investiert. Damit ist es uns gelungen, wieder deutlich mehr Mieter zu gewinnen. Vor drei Jahren lag der Leerstand bei über 50 Prozent. Diese Zahl konnten wir mehr als halbieren.

Die Insolvenz der GWG weckte bei deren Mieter einige Befürchtungen…

Die, das hat die Zeit gezeigt, unbegründet waren. Tatsächlich ist die Uso keine Genossenschaft. Aber Mietverträge haben Bestand. Ich kann die Emotionen in gewissem Maße nachvollziehen. Aber was hätten wir davon, Mieter zu verprellen? Es musste niemand raus aus seinem Haus oder seiner Wohnung, das habe ich damals schon versucht, in Einzelgesprächen zu vermitteln. Selbst Erika Kupfer, die große Sorgen hatte, aus ihrem vertrauten Umfeld gerissen zu werden, wohnt heute noch in dem Haus an der Merkwitzer Straße, in das sie 1958 eingezogen war. Tatsächlich hat die Uso die meisten Häuser dort aber verkauft, oder? Ja. Aber von den 21 Häusern sind lediglich zwei an Kapitalanleger gegangen. Auch bei denen konnten die vorherigen Genossenschafter weiterhin zur Miete wohnen. Den Rest der Häuser haben Nutzer erworben, die dort zuhause sind. Fünf davon sind ehemalige GWG-Mieter. Schade ist nur, dass die Stadt unsere Pläne, die großen Grundstücke zu teilen und dort Bauplätze für Familien zu schaffen, vorsichtig ausgedrückt, nicht unterstützt hat.

Verkäufe gab es auch am Wachhübel…

Dort ist danach eine Entwicklung eingetreten, die meine Fantasie noch übertroffen hat. Die Häuser mit den kleinen Wohnungen und ihrer veralteten Ausstattung zu sanieren, hätte uns überfordert. Es gab dort zudem viel Leerstand. Nun verwirklichen an dieser Stelle neue Eigentümer ihre Träume, teils in der alten Substanz, teils haben sie abgerissen und neu gebaut. Ich denke, dass diese Aktivitäten dem gesamten Quartier gut tun.

Woher das Geld für Investitionen der Uso kommt ist dargestellt. Wohin ist es bisher geflossen?

Wettinstraße 14 Quelle: privat

Wir haben in jedem der drei Jahre, die wir hier am Markt sind, 15 bis 20 Wohnungen saniert. Von außen gut sichtbar ist das an der Wettinstraße 14 bis 18. Saniert wurden zudem Wohnungen in der Gelbricht- und der Lazerstraße. Dabei haben wir ausschließlich mit Firmen aus der Region zusammengearbeitet. Die Firma mit der weitesten Anreise kam auch Riesa und das auch nur deshalb, weil in diesem Gewerk kein Oschatzer Betrieb mehr freie Kapazitäten hatte.

Trotz dieser Investitionen ist der Leerstand in den Uso-Gebäuden aber noch recht hoch. Bleibt Ihnen also das alte GWG-Problem erhalten?

Nein. Keine der sanierten Wohnungen steht leer! Es gibt einzelne unsanierte Wohnungen in sanierten Häusern, die wir nicht anbieten. Dazu kommen zwei komplett unbewohnter Häuser in der Lazerstraße. Dahinter steht die Absicht, diese Objekte in den nächsten beiden Jahren grundlegend zu sanieren. Wir haben in den vergangenen drei Jahren fünf Wohnungen mit mehr als 100 Quadratmeter auf den Markt gebracht und damit offenbar einen Nerv getroffen. Sie waren sehr schnell vermietet.

Oschatz ist nicht für einen Einwohnerzuwachs bekannt. Wie kann man trotzdem den Leerstand in seinen Objekten senken? Andere reißen da ab…

Bauen aber auch neu. Wir sehen, dass es bei Einraumwohnungen und großen Wohnungen, mit vier, fünf Räumen einen Bedarf gibt, der das aktuelle Angebot offenbar übersteigt. Wir bieten Wohnraum in gewachsenen städtischen Strukturen. Das spielt bei der Entscheidung potenzieller Mieter für oder gegen eine Wohnung eine Rolle. Außerdem lassen wir uns auf Mieter ein, die es schwer haben, einen Vertrag zu bekommen - also Geflüchtete und Obdachlose.

Sie haben keine Angst vor Mietschulden?

Gelbrichtstraße Quelle: privat

Wir haben ja unser Büro vor Ort. Wir prüfen da jeden Einzelfall sehr genau. Man könnte auch sagen, dass wir manchmal dicht am betreuten Wohnen dran sind. Unsere Mitarbeiterin Evelin Liebig kennt die Mieter persönlich, hilft auch bei Antragstellungen und erklärt oft und geduldig, was wir von den Mietern erwarten und was sie zu tun haben. Das funktioniert auch im Großen und Ganzen. Dass der eine oder die andere dann doch aus dem Rahmen fällt, ist eine Erfahrung, die mit Sicherheit jeder Vermieter macht.

Über die Entwicklung von Wohnraum, Leerstand und Mietern haben wir gesprochen. Wie sieht es mit dem Personal aus?

Wie zu GWG-Zeiten kümmern sich bei der Uso vier Mitarbeiter um den Wohnungsbestand und die Mieter. Wir haben zwei Mitarbeiter übernommen. Zu den neuen gehört übrigens ein Hausmeister, dessen Wurzeln nicht in Oschatz oder Deutschland liegen. Nachdem er bei uns Mieter war, hat er sich im Büro nach Arbeit erkundigt. Die Hausmeister erledigen bei uns nicht nur Reparaturen oder bereiten die Wohnungssanierungen vor. Sie sind auch für die Hausordnung zuständig. Wir hatten lange erfolglos nach einheimischem Personal für diese Aufgaben gesucht und sind mit dieser Lösung sehr zufrieden.

Welchen Vorhaben werden die Uso in den nächsten Jahren beschäftigen?

Die Sanierung der Häuser in Lazerstraße nannte ich bereits. Stück für Stück, also zunächst einmal bei Neuvermietungen, müssen wir den Wohnraum an der Dresdner Straße bedarfsgerecht modernisieren. Den von uns erworbenen Bauhof in der Wettinstraße wollen wir, nachdem dort nun aufgeräumt ist und erste neue Mieter gewonnen werden konnten, weiter entwickeln und damit das Quartier optisch aufwerten. Verkäufe weiterer Immobilien sind nicht vorgesehen. Stattdessen können wir uns vorstellen, interessante Objekte zu erwerben.

