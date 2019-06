Berlin/Wellerswalde

Ist es ein echtes Schnäppchen – oder doch nur der Beginn einer Herkulesaufgabe? Das zum ehemaligen Wellerswalder Rittergut gehörende, sanierungsbedürftige „ Inspektorhaus“ (so wird das Gebäude in Wellerswalde genannt) direkt neben der Kirche ist am Freitag in Berlin für 6500 Euro versteigert worden. Das Mindestgebot hatte bei 2000 Euro gelegen.

Stillschweigen über Identität des Käufers

Zusätzlich zu den 6500 Euro muss der künftige Eigentümer noch rund 21 Prozent für Courtage und Grunderwerbssteuer sowie Notarkosten berappen. Den Zuschlag erhielt ein Telefonbieter, über dessen Identität sich das veranstaltende Auktionshaus – die Karhausen AG – aus Gründen des Datenschutzes in Schweigen hüllte.

Stark sanierungsbedürftige Bausubstanz

Damit bleibt zunächst offen, ob in das unter Denkmalschutz stehende Gebäude wieder Leben einziehen wird – oder ob es weiter dem schleichenden Verfall preisgegeben ist. Eine Wiederbelebung würde für den Eigentümer wohl viel Arbeit bedeuten, wenn man dem Verkaufsexposé folgt. Dieses spricht von einer stark sanierungs- und renovierungsbedürftigen Bausubstanz, auch das Dach sei teilweise undicht. Die Giebelseite wurde in den 1990er Jahren neu verputzt und mit neuen Fenstern versehen. An der Hofseite Im etwa 1880 erbauten Herrenhaus befinden sich auf drei Etagen verteilt rund 20 Zimmer. In der ersten Etage wurde früher gewohnt - Tapeten und Öfen aus der DDR-Zeit erinnern daran. In der Futterküche und im Wirtschaftsraum finden sich noch ältere Utensilien für den Betrieb.

Überschaubares Interesse

Im Versteigerungssaal an der Berliner Friedrichstraße, schräg gegenüber vom Luxus-Kaufhaus Galeries Lafayette, war das Interesse an dem traditionsreichen Gebäude mit Stallanbau und rund 3400 Quadratmeter Grundstücksfläche allerdings überschaubar. Während bei ähnlichen Objekten das niedrig angesetzte Mindestgebot meist deutlich nach oben schnellt, blieb beim Wellerswalder Herrenhaus ein größerer Bieterkampf aus. Bei den Geboten in 500-Euro-Schritten hob dabei auch ein Mann im Saal die Hand. Unmittelbar nach dem Zuschlag für den Bieter, der am Telefon zugeschaltet war, verließ er schnell den Saal.

Von Ingmar Höfgen