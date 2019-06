Luppa

„Wie schnell die Jahre vergehen“, sagt Karin Uhde, Vorsitzende des Luppaer Heimatvereins. Dabei komme es ihr und den rund 50 Vereinsmitgliedern vor, als sei es gestern gewesen, dass sie zum ersten Mal Einwohner und andere Interessierte zum Mühlenfest an die Radegasterstraße am Dorfrand rund um die ehemalige Weber-Mühle eingeladen haben. Doch die Festpremiere fand bereits 2002 statt und wäre ohne Unterstützer wie beispielsweise Familie Schäfer, die ihre Wiese als Parkplatz und Trinkwasser bereitstellt, seitdem undenkbar wäre.

Mühlenfest in Luppa Quelle: Bärbel Schumann

Ein laues Lüftchen weht unaufhaltsam

Wer sich am Nachmittag zur Mühle trotz der Hitze aufgemacht hat, merkt am eigenen Leib schnell, warum der Standort 1838 hier gewählt wurde. Fast unaufhaltsam weht hier auch an diesem Sommertag ein Lüftchen. Das veranlasst viele der Gäste zu bleiben und die vielen Angebote für Jung und Alt zu nutzen. Dazu gehört, dass Jürgen Gutowski vom Verein Führungen um und in der Mühle anbietet. Von ihm erfahren die Interessierten zum Beispiel, dass es drei Jahre gedauert hat, bis die Bockwindmühle einsatzfähig war. Zudem hat Gutowski manche Weisheit parat und weiht Gäste in die „Sprache“ der Mühlen ein. Jeder Bauer, der die Dienste des Müllers nutzen wollte konnte an der Stellung der Ruten sprich Flügel der Mühle erkennen, was zum Beispiel Sache war: arbeitsbereit, Feierabend, ich mache meine Mühle sicher vor Sturm, in meiner Familie findet ein besonderes Ereignis statt und anderes mehr.

Mühlenfest in Luppa Quelle: Bärbel Schumann

Rund um die Mühle brauchte ebenso keine Langeweile aufkommen. Spiele für Kinder wie Erwachsene, Hüpfburg, Kinderschminken, Kuchenbasar, Gegrilltes, Eis und kalte Getränke standen hoch in der Gunst.

Vorbereitungen dauern mehrere Tage

Doch hinter solch einem Erfolg steckt viel Arbeit. Dazu gehört eine Woche vor dem Fest, in und um die Mühle herum putzen. Einen Tag vor dem Fest wird geschmückt und werden Hänger beladen. Am Tag des Mühlenfestes waren dann die Mitglieder des Heimatvereins ab 9 Uhr dabei, Biertischgarnituren und das viele Zubehör für ein solches Fest zur Mühle zu transportieren und aufzubauen. Zu Festende dann das gleiche retour. „Als Vorstand möchten wir uns bei allen bedanken, die zum Gelingen beigetragen haben“, sagt Vorstand Karin Uhde.

Von Bärbel Schumann