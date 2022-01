Interesse am Arbeitsmarkt in Oschatz und der Collm Region ist ungebrochen

Oschatz

Seit sieben Jahren gibt es in der Collm-Region zwischen Weihnachten und Neujahr den sogenannten Rückkehrertag. Nachdem 2020 diese Veranstaltung ausschließlich als Digitaltreffen ausgerichtet war, gab es 2021 wieder einen Vertreter der Wirtschaftsförderung Nordsachsen, der vor Ort Interessen beraten konnte. Vier potenzielle Rückkehrer meldeten sich in der vergangenen Woche bei Axel Walther im Thomas-Müntzer-Haus. Zusätzlich zum persönlichen Beratungsgespräch gab es auch ein Online-Angebot. Dort gab es eine sehr große Resonanz. Seit 14. Dezember war die speziell eingerichtete Internetseite www.rueckkehrertag.de online geschaltet. Bis zum Aktionstag hatten 1871 Interessenten diese Seite besucht. „Allein am Veranstaltungstag waren es 270. Sie fanden darauf die Angebote von 77 Unternehmen“, informiert Uta Schladitz, die Chefin der Wirtschaftsförderung Nordsachsen.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Axel Walther von der Wirtschaftsförderung sieht in dem Rückkehrertag großes Potenzial, um ehemalige Oschatzer wieder für die Heimat und für die Arbeit in der Heimat zu begeistern.

Postenkartenaktion vor zehn Jahren

Diese Erfahrung hatte man schon vor dem ersten Rückkehrertag 2016 in der Oschatzer Stadtverwaltung gemacht. Aus dem Oschatzer Rathaus flatterten im Frühjahr 2012 insgesamt 1184 Grußkarten in die Briefkästen ehemaliger Oschatzer. Das ist jetzt zehn Jahre her. Damals bilanzierte der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar zur Aktion „O Schatz, komm zurück“: „Die Bindung zur Heimat ist riesig.“ Diese Erfahrung konnte auch diesmal wieder beim Rückkehrertag in Oschatz gemacht werden.

Von Hagen Rösner