Massenaufläufe muss niemand befürchten, der Veranstaltungen in der Keramikwerkstatt oder im Druckkunstatelier der Börlner „Schule des Herzens“ besucht. Aber wer wollte, konnte dort am Wochenende interessante Einblicke in beide Handwerke gewinnen und anregende Gespräche führen.