Internet-Betrüger aus Mügeln bleibt Knast erspart

Oschatz

Ein paar Klicks im Internet – und schon rollt der Rubel: Mit dieser Masche hat Gerd Z. (Name geändert) aus einem Stadtteil von Mügeln in sieben Fällen Privatpersonen und Firmen um insgesamt knapp 7000 Euro betrogen. Am Dienstag musste sich der 26-Jährige in der Oschatzer Außenstelle des Amtsgerichtes für seine Taten verantworten.

eBay für Betrug genutzt

Los ging die Serie von Straftaten vor knapp drei Jahren im Februar 2019: Gerd Z. bot über den Online-Marktplatz eBay ein I-Phone für 401 Euro an. Die Käuferin zahlte, bekam das Gerät aber nie zu Gesicht. Auch die Ersatzteile für einen VW Golf GTI (Verkaufspreis über 900 Euro) oder ein weiteres Handy (136 Euro), die Gerd Z. anbot, kamen nie bei den Käufern an.

Heizöl nicht bezahlt

Doch damit nicht genug: Der Mügelner ließ sich im Dezember 2019 genau 1386 Liter Heizöl liefern, ohne den Preis von 1062 Euro zu bezahlen. Genau so verfuhr er auch bei einem Zaun inklusive Pfosten, die der Angeklagte im Sommer 2020 für 4205 Euro bestellte. Der Zaunhersteller ging leer aus.

Geständnis angekündigt

Vor einem Jahr hatte Gerd Z. gegenüber dem Gericht schriftlich ein Geständnis angekündigt. Darin hieß es laut Richter Dr. Jörg Burmeister unter anderem: „Ich gestehe die Taten, die ich aus reiner Geldnot begangen habe.“

Langwierige Beweisaufnahme

Von einem vollständigen Geständnis seines Mandanten wollte dagegen sein Verteidiger Martin Göddenhenrich beim Prozess nichts mehr wissen. Der Angeklagte gebe lediglich den Betrug beim Verkauf des I-Phones und des Kühlergrills für den VW Golf zu. „Beim Heizöl könnte es aber auch sein, dass er in Raten zahlen wollte“, so der Rechtsanwalt, der damit eine langwierige Beweisaufnahme ins Spiel brachte.

Geständnis gegen Bewährungsstrafe

Das wollte Richter Burmeister verhindern und machte einen Verständigungsvorschlag: Wenn der bereits vier Mal einschlägig vorbestrafte Angeklagte alle Taten gestehe, komme er noch einmal mit einer Bewährungsstrafe davon. Diesen Vorschlag akzeptierten alle Beteiligten. „Es stimmt alles“, räumte der 26-Jährige ein. Er habe aus „reiner Geldnot“ betrogen.

Richter Burmeister verurteilte den Vater von zwei kleinen Jungs schließlich zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten und zu 80 gemeinnützigen Arbeitsstunden. Außerdem werden die knapp 7000 Euro, die er den Betrogenen schuldet, eingezogen.

Von Frank Hörügel