Interview mit Oschatzer OBM Andreas Kretschmar: Ich bin stolz auf die Bürger

Oschatz

Die Region befindet sich seit vier Wochen im Ausnahmezustand. Die meisten Läden in der Oschatzer Innenstadt sind geschlossen. Der O-Park ist zu, Spielplätze abgesperrt und der Neumarkt leer. Vor vielen Oschatzern liegt ein eher besinnliches Osterfest. Die OAZ kam mit Oberbürgermeister Andreas Kretschmar ins Gespräch.

Corona hat das Leben in Oschatz verändert. Wie arbeitet momentan die Stadtverwaltung und wie sieht der Tagesablauf des Oberbürgermeisters in diesen Tagen aus?

In der Stadtverwaltung und den städtischen Einrichtungen wird gearbeitet. Ein Teil der Verwaltung ist im Homeoffice, ein anderer im Rathaus. In den Ämtern muss die Arbeit ja weitergehen. Bauhof und Stadtgärtnerei arbeiten weiter. Ich bin im Rathaus. Ich nutze die Zeit um mit Bürgern, aber auch Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Wenn es irgendwo Probleme gibt, versuchen wir behilflich zu sein.

Werden Sie momentan öfter von Bürgern kontaktiert, die Zuspruch suchen?

Nun ja die persönlichen Kontakte auf der Straße halten sich momentan in Grenzen. Aber telefonisch gibt es etlichen Gesprächs- und Erklärungsbedarf. Die Leute wollen Informationen. Gerade als die ersten Verfügungen heraus kamen, hatten wir viele Anfragen und Klärungsbedarf. Ich hatte immer den Eindruck, dass die Bürger für Zuwendungen und Erläuterungen sehr dankbar sind.

Das Frühjahr 2020 wird den meisten Menschen in Oschatz in Erinnerung bleiben. Welchen Eindruck haben Sie von der momentanen Situation in der Stadt?

Ich bin stolz auf die Bürger dieser Stadt. Sie haben sich bisher an die Regeln gehalten. Es gab keine Auseinandersetzungen oder Probleme. Aus diesem Grund haben wir auch kein nennenswertes Krankheitsgeschehen. Man sollte sich die Situation in der Stadt aber auch verinnerlichen. Ich bin überzeugt, das wird man so schnell nicht wieder erleben. Ich wäre froh, wenn wir die wirtschaftlichen Folgeerscheinungen genau so gut in den Griff bekommen könnten.

Wenn Sie später einmal an die Corona-Zeit zurückdenken, welches Bild wird bei Ihnen in Erinnerung bleiben?

Ich werde an die sonnigen Tage und eine menschenleere Stadt zurückdenken: Die idyllischen sonnigen Frühlingstage, in deren Ruhe aber auch etwas Gefährliches liegt, was wir nur schlecht einschätzen können und was uns Angst macht. Auf der anderen Seite werde ich mich auch an die vielen Schilder an den Läden erinnern, die ihren Betrieb vorübergehend einstellen mussten.

Sieht die Stadt die Möglichkeit heimische Unternehmen zu unterstützen?

Für die materielle Unterstützung muss ich auf die entsprechenden Programme von Land und Bund verweisen. Diese sind direkt auf die Unterstützung der Unternehmen in der Corona-Zeit ausgelegt. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt wollen wir Beratungsleistungen anbieten, damit unsere Unternehmen die Hilfen auch in Anspruch nehmen können. Ansonsten habe ich den ganz persönlichen Appell an die Oschatzer Bürger. Kaufen Sie lokal und regional, helfen sie den Geschäftsleuten in Oschatz, wenn Sie Waren nicht im Internet bestellen, sondern vor der Haustür kaufen.

Muss die Stadt selbst aufgrund der Situation mit Einbußen rechnen?

Das liegt auf der Hand. Die im Haushalt verankerten Einnahmen aus der Gewerbesteuer und aus der Einkommenssteuer werden mit Sicherheit nicht in der Höhe kommen, mit der wir bisher gerechnet haben. Hier werden wir Wege finden müssen, um über die Runden zu kommen. Konkretes lässt sich noch nicht sagen.

Wie sieht momentan der Stand der Arbeiten am Platsch aus?

Die Arbeiten beim Platschumbau sind auch in den vergangenen Wochen weitergegangen. Für gewerbliche Unternehmen gab es ja keine Einschränkungen. Die Aufträge werden abgearbeitet. Natürlich geht die Pandemie nicht spurlos an unseren Bauvorhaben vorbei. Es gibt Engpässe bei Materiallieferungen oder auch Veränderungen beim Personal. Ein Bauverzug ist nicht verwunderlich. Aber eine Prognose zur Fertigstellung zu geben, wäre einfach unseriös, zumal wir nicht wissen, wie sich die Situation in den nächsten Wochen entwickeln wird.

Was wünschen Sie den Oschatzern über die Osterfeiertage?

Vor allem eines: Bleiben Sie bitte gesund. Nutzen Sie die freie Zeit, die Sie haben für Dinge, die Ihnen gut tun. Ich wünsche allen ein paar besinnliche Osterfeiertage. Vielleicht gelingt es auch mal auf andere Gedanken zu kommen und sich auf kommende Herausforderungen zu freuen.

Wie wird das Osterfest bei Familie Kretschmar aussehen?

Die momentanen Bestimmungen gelten auch für mich. Ich werde Ostern zu Hause verbringen. Ich nutze die Zeit, um mit meinen Lieben, die nicht da sind, zu telefonieren. Wir bleiben in Kontakt, auch wenn wir uns nicht sehen können. Videoanrufe stehen bei uns hoch im Kurs. Und vor allem werden wir das Wetter nutzen, um auch an die frische Luft in unserem Garten am Haus zu gehen.

Welche Aufgaben stehen nach der Pandemie an?

Als Stadtverwaltung werden wir später die Erfahrungen und Erlebnisse in Zusammenhang mit Corona auswerten, um für künftige, ähnliche Situationen zu lernen. Das haben wir bei Stürmen oder Hochwasser so gemacht. Ansonsten stehen nach Corona die gleichen Themen wie vor der Corona auf der Agenda. Das sind unter anderem der städtische Haushalt, unser großes Bauvorhaben Platschumbau oder geplante Grundschulbau mit Hort in Oschatz West.

Von Hagen Rösner