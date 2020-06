Investition in Oschatzer Klosterkirche ist zukunftsweisend

Oschatz

Die St.-Aegidien-Kirche ist nicht ohne Grund das Aushängeschild der neuen Kirchgemeinde Oschatzer Land mit etwa 7000 Christen, die Anfang des Jahres gegründet wurde. Das prächtige Gotteshaus prägt die Silhouette der Döllnitzstadt wie keine andere Kirche in Oschatz und bietet für Gottesdienste eine wunderbare Kulisse.

Gemeindeleben in der Klosterkirche

Das eigentliche Gemeindeleben findet jedoch nicht in der St.-Aegidien-Kirche, sondern in der kleineren und unscheinbareren Klosterkirche statt. Hier treffen sich die Christen aller Altersklassen im Gemeinderaum, um gemeinsam zu musizieren, zu lernen oder zu diskutieren. Und das soll auch so bleiben. Dafür schafft die Kirchgemeinde mit einer Großinvestition von 688 000 Euro derzeit die Voraussetzungen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Barrierefreiheit, die bisher fehlte. Angesichts der demografischen Entwicklung in der Region ist das eine wichtige Investition in die Zukunft.

Für betagte Christen wichtig

Denn gerade für betagte Christen, die auf Rollatoren oder Rollstühle angewiesen sind, ist das kirchliche Gemeindeleben besonders wichtig.

Von Frank Hörügel