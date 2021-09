Laas

In der Sitzung des Liebschützberger Gemeinderates konnte Bürgermeister David Schmidt (parteilos) Hannes Langenhan von der Aracari Energy GmbH begrüßen, der sich dem Gremium bereits im Mai vorgestellt hatte. Er wurde von seinem Geschäftsführer-Kollegen Oliver Niedhöfer begleitet. Die beiden Firmengründer und der Bürgermeister erläuterten Eckpunkte des städtebaulichen Vertrages, der zwischen der Gemeinde und Aracari abgeschlossen werden soll, die in eine 1,3 Hektar große Photovoltaikanlage bei Schönnewitz investieren will. Demnach kommen die Investoren auch für sämtliche Planungskosten auf. Diese Zusage war Voraussetzung für die Aufstellung eines Bebauungsplanes. Die Investoren sicherten außerdem zu, die laut Gesetz möglichen 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde an die Gemeinde zu zahlen. Der Gemeinderat stimmte dem Vertrag und dem Aufstellen des B-Planes zu.

Von Axel Kaminski