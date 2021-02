Nordsachsen

Was kommt auf Nordsachsen zu? Wie geht es weiter? Die Inzidenz lag in den vergangenen Tagen im Landkreis Nordsachsen über 100. Bei fünf aufeinanderfolgenden Tagen über 100 muss das Landratsamt reagieren.

Fünf Tage über 100

Laut Sächsischer Corona-Schutzverordnung können Ausgangsbeschränkungen gelockert oder verschärft werden, wenn sich ein stabiler Trend abzeichnet, das heißt: Der Inzidenzwert muss fünf Tage in Folge die 100 über- oder unterschritten haben. Sollte das Überschreiten also bis Freitag der Fall sein, wäre die Allgemeinverfügung mit den Lockerungen wieder für den gesamten Landkreis Nordsachsen aufzuheben und die Sächsische Corona-Schutzverordnung tags darauf, also am Samstag, erneut vollumfänglich in Kraft.

Ausgangssperre und 15-Kilometer-Regel

Das bedeutet im Wesentlichen, dass die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr und der 15-Kilometer-Radius wieder gelten. Auch zum Einkaufen, Sporttreiben, Wandern und um die Familie ohne triftigen Grund zu besuchen, dürfen sich Nordsachsen dann nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnsitz wegbewegen.

Lesen Sie auch:

Neue Corona-Schutzverordnung: Diese Regeln gelten seit 15. Februar in Sachsen

Nordsachsen stemmt sich gegen Pandemie

Corona-Risikogebiet Nordsachsen: Neue Regeln ab Freitag

Harter Lockdown in Nordsachsen – viel Verständnis von Delitzsch bis Düben

Kitas und Schulen vor Schließung

Am Dienstagnachmittag war aus der Landespressekonferenz zu erfahren, dass in Nordsachsen und im Landkreis Leipzig ab 8. März die Schließungen von Schulen und Kitas drohen, wenn der Inzidenzwert vom 1. bis zum 5. März über 100 bleibt. Denn die Corona-Schutzverordnung des Freistaates sieht vor, dass die Kitas und Schulen wieder in die Notbetreuung übergehen, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Wert 100 überschreitet.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber ...

Allerdings ist es auch möglich, dass die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten etwas anderes entscheiden. Denn die tagen am 3. März. In den Tagen danach soll die neue Corona-Schutzverordnung verabschiedet werden. Wiederum danach verabschieden die Bundesländer ihre Coronaschutzverordnungen, die ab 8. März in Kraft treten müssen. Denn die aktuelle Verordnung gilt nur bis zum 7. März. Erst dann ist wirklich klar, wie es weitergeht, auch in Nordsachsen.

Von Frank Pfütze