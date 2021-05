Inzidenz im Landkreis Nordsachsen wieder leicht gestiegen

Nordsachsen

Der Inzidenzwert im Landkreis Nordsachsen ist wieder leicht gestiegen. Die statistische Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage lag am Montag bei 156,3 – nach 153,7 am Sonntag und 154,2 am Samstag.

Insgesamt wurden laut sächsischem Sozialministerium seit März vergangenen Jahres im 197 000-Einwohner-Kreis Nordsachsen 12 828 Corona-Fälle registriert. Das war zuletzt binnen eines Tages – von Sonntag zu Montag – ein Anstieg um etwa 70 Fälle.

Im Landkreis Nordsachsen erfolgten im Impfzentrum und durch die mobilen Impfteams bisher 38 628 Erst- und 19 163 Zweitimpfungen (Stand: 2. Mai).

Neuinfektionen in Nordsachsen

So viele Neuinfizierte wurden in den letzten sieben Tagen in den Städten und Gemeinden in Nordsachsen gezählt (Stand: 2. Mai):

Arzberg: 2

Bad Düben: 9

Beilrode: 3

Belgern-Schildau: 7

Cavertitz: 0

Dahlen: 9

Delitzsch: 41

Doberschütz: 9

Dommitzsch: 2

Dreiheide: 3

Eilenburg: 27

Elsnig: 3

Jesewitz: 7

Krostitz: 19

Laußig: 0

Liebschützberg: 0

Löbnitz: 3

Mockrehna: 11

Mügeln: 15

Naundorf: 5

Oschatz: 50

Rackwitz: 7

Schkeuditz: 35

Schönwölkau: 0

Taucha: 11

Torgau: 11

Trossin: 3

Wermsdorf: 3

Wiedemar: 12

Zschepplin: 5

Von LVZ