Inzidenzwert in Nordsachsen übersteigt 200er-Marke

Nordsachsen

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Nordsachsen ist am Wochenende gestiegen und lag am Sonntag bei 224,5 – nach 188,1 am Freitag und 175,0 am Donnerstag.

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Landkreis gab das Gesundheitsamt am Wochenende mit 761 an, die Gesamtzahl der bisherigen Fälle seit März vergangenen Jahres mit nun 10 131 Das war ein Anstieg der Gesamtzahl der Fälle im Vergleich zum Freitag um 58.

2125 Menschen im 197 000-Einwohner-Kreis Nordsachsen befinden sich in einer vom Amt angeordneten Quarantäne.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch

Corona-Fälle aktuell: 188

Quarantäne aktuell: 583

Todesfälle: 47

Region Eilenburg

Corona-Fälle aktuell: 311

Quarantäne aktuell: 930

Todesfälle: 62

Region Oschatz

Corona-Fälle aktuell: 64

Quarantäne aktuell: 131

Todesfälle: 110

Region Torgau

Corona-Fälle aktuell: 97

Quarantäne aktuell: 225

Todesfälle: 78

Stadt Schkeuditz

Corona-Fälle aktuell: 19

Quarantäne aktuell: 36

Todesfälle: 10

Stadt Taucha

Corona-Fälle aktuell: 76

Quarantäne aktuell: 220

Todesfälle: 8

Sechs Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand 21. März):

Arzberg: 8

Bad Düben: 30

Beilrode: 8

Belgern-Schildau: 7

Cavertitz: 0

Dahlen: 8

Delitzsch: 45

Doberschütz: 10

Dommitzsch: 1

Dreiheide: 2

Eilenburg: 74

Elsnig: 2

Jesewitz: 20

Krostitz: 15

Laußig: 20

Liebschützberg: 1

Löbnitz: 41

Mockrehna: 24

Mügeln: 8

Naundorf: 0

Oschatz: 14

Rackwitz: 13

Schkeuditz: 11

Schönwölkau: 10

Taucha: 55

Torgau: 26

Trossin: 1

Wermsdorf: 17

Wiedemar: 7

Zschepplin: 17

