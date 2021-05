Inzidenzwert in Nordsachsen unter 100 – öffnen nun bald wieder die Freisitze?

Nordsachsen

Der Inzidenzwert im Landkreis Nordsachsen ist unter 100 gefallen. Die statistische Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage lag am Freitag bei 91,0 (Vortag: 109,2). Bleibt die Inzidenz nun insgesamt fünf Werktage in Folge unter 100, dann würde am übernächsten Tag – also am kommenden Freitag – die Bundesnotbremse außer Kraft gesetzt werden, hieß es aus dem Landratsamt. Damit könnten die Gastronomen in Nordsachsen pünktlich vor Pfingsten wieder die Freisitze öffnen.

Der Landkreis Nordsachsen lag übrigens als erster Landkreis in Sachsen am Freitag wieder unter der kritischen 100er-Marke. Sonst trifft dies nur auf die beiden kreisfreien Städte Dresden und Leipzig zu.

Über den Berg ist Nordsachsen aber noch nicht. Immerhin wurden am Freitag im Vergleich zum Vortag wieder 35 Neuinfektionen registriert. Insgesamt wurden damit seit März vergangenen Jahres 13 246 Corona-Fälle im Kreis gezählt.

Neuinfektionen in Nordsachsen

So viele Neuinfizierte wurden in den letzten sieben Tagen in den Städten und Gemeinden in Nordsachsen gezählt (Stand: 13. Mai):

Arzberg: 0

Bad Düben: 1

Beilrode: 1

Belgern-Schildau: 8

Cavertitz: 0

Dahlen: 7

Delitzsch: 24

Doberschütz: 8

Dommitzsch: 0

Dreiheide: 4

Eilenburg: 27

Elsnig: 0

Jesewitz: 9

Krostitz: 2

Laußig: 3

Liebschützberg: 3

Löbnitz: 0

Mockrehna: 4

Mügeln: 12

Naundorf: 4

Oschatz: 23

Rackwitz: 1

Schkeuditz: 16

Schönwölkau: 1

Taucha: 9

Torgau: 14

Trossin: 0

Wermsdorf: 10

Wiedemar: 3

Zschepplin: 3

