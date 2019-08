Region Oschatz

Schon wieder eine Wolfsattacke: Nachdem in der vergangenen Woche zwölf Schafe in Wellerswalde (Gemeinde Liebschützberg) getötet wurden, ist in der Nacht zum Montag ein Alpaka in Malkwitz (Gemeinde Wermsdorf) gerissen worden. In beiden Fällen waren höchstwahrscheinlich Wölfe die Angreifer. Die OAZ beantwortet die wichtigsten Fragen zu diesem Thema.

Was ist in diesem Jahr bisher in der Region Oschatz passiert?

Mitte Januar wurden auf einer Koppel in Sörnewitz bei Dahlen acht Schafe gerissen. Ende Februar tötete ein Wolf eine Hirschkuh und zwei Hirschkälber (Rotwild) im Tiergehege Schöna (Gemeinde Cavertitz).

Getrauen sich die Wölfe schon bis Oschatz?

Noch nicht ganz. Am 23. Januar tappte allerdings ein Wolf in eine Fotofalle im Wald zwischen dem Oschatzer Stadtteil Striesa und Collm.

Wie viele Wölfe gibt es in der Region Oschatz?

Nach Angaben des Kontaktbüros Wölfe in Sachsen gab es im Monitoringjahr 2017/18 in der Dahlener Heide ein Wolfsrudel mit zwei Welpen. Für das laufende Beobachtungsjahr geht man von einem Rudel mit vier Welpen aus.

Welchen Schaden haben die Wölfe bisher angerichtet?

Im vergangenen Jahr wurden dem Kontaktbüro Wölfe aus der Region Oschatz am 25. Juni ein totes Lamm und am 13. Oktober zwei tote Schafe – beide Male in Dahlen – gemeldet. In ganz Sachsen wurden 2018 in Summe 139 getötete, verletzte oder vermisste Nutztiere gemeldet. In 87 Fällen wurde der Wolf als Verursacher festgestellt oder konnte nicht ausgeschlossen werden.

Warum töten die Wölfe wie in der vergangenen Woche in Wellerswalde gleich mehrere Schafe, obwohl sie die gar nicht alle fressen können?

Laut Vanessa Ludwig, Referentin Öffentlichkeitsarbeit in der neuen Fachstelle Wolf, liegt das an der unnatürlichen Situation, wie sie die Raubtiere bei eingezäunten Nutztieren vorfinden. Anders als im Wald, wo die Rehe bei einem Wolfsangriff flüchten können, sind Schafe innerhalb ihrer Einzäunung gefangen – und damit leichte Beute für die Raubtiere.

Was sagen Jäger zum vermehrten Auftauchen von Wölfen in unserer Region?

Die Bestände an Rot- und Rehwild schwinden nach Einschätzung von Rainer Krause, Vorsitzender des Jagdverbandes Oschatz, sichtbar. Der notwendige Altersaufbau ist gestört, das Muffelwild in Sachsen wurde fast total aufgefressen und das Schwarzwild wandert aus den von Wölfen besetzten Gebieten ab und konzentriert sich andernorts so, dass die Schäden erheblich werden. Die Wildbestände werden regelrecht aufgerieben, Wölfe sind allgegenwärtig. Insgesamt ergibt sich nur eine Schlussfolgerung: Wolfsbestände müssen reguliert werden.

Wie gefährlich sind Wölfe für Menschen?

Der Mensch zählt bekanntermaßen nicht zur natürlichen Beute von Wölfen, doch viele Menschen befürchten, dass sich das ändern könnte, wenn Wölfe sehr ausgehungert sind, keine natürlichen Beutetiere mehr finden oder lernen, dass vom Menschen keine Gefahr ausgeht. Diese Befürchtung ist nach Einschätzung der Fachstelle Wolf unbegründet, denn wildlebende Wölfe sind oft sehr hungrig, ohne dass es zu Übergriffen auf Menschen kommt.

Falls man doch einmal einen Wolf trifft: Wie sollte man sich verhalten?

Grundsätzlich gilt, dass man sich bei einer Begegnung ruhig verhalten und Abstand halten sollte. Wenn der Wolf sich nicht zurückzieht und den Betroffenen die Situation nicht geheuer ist, sollten sie laut sprechen oder in die Hände klatschen, um sich bemerkbar zu machen. Man sollte nicht davon rennen, dies könnte ein Verfolgungsverhalten des Tieres auslösen. Sollte der Wolf sich wider Erwarten nähern, sollte man stehen bleiben, sich groß machen und versuchen, das Raubtier einzuschüchtern. In einem solchen Fall sollte der Mensch eher einen Schritt auf das Tier zu als zurückgehen.

Was unternimmt der Freistaat Sachsen?

Das Kabinett hat im April eine Wolfsverordnung beschlossen. Damit reagiert der Freistaat auf die Ausbreitung der Wölfe und will damit verbundene Konflikte vermeiden. Die Verordnung regelt Situationen, wann Wölfe vertrieben oder getötet werden dürfen.

Von Frank Hörügel