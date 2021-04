Ist die Alpenfledermaus im Anflug auf Oschatz?

Sie hat sich schon nah rangemacht an Oschatz, wurde aber bisher hier noch nicht gesichtet. Die seltene Alpenfledermaus (Hypsugo savii) konnte jetzt erstmals seit 70 Jahren in Deutschland nachgewiesen werden – und zwar in einem Leipziger Plattenbau im Stadtteil Paunsdorf. Darüber informierte kürzlich das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).Akustische Hinweise auf Alpenfledermäuse, die etwa so groß wie ein Spatz sind und bis zu zehn Gramm wiegen, hat es nach Angaben der Behörde auch in Torgau, an der Mulde in Grimma und in Dresden gegeben. Hat der Oschatzer Fledermaus-Experte Mario Teumer in der Collm-Region schon ein Exemplar dieser seltenen Art gesichtet oder gehört? „Bisher noch nicht“, sagt der 70-Jährige.Bei den Alpenfledermäusen, die in Leipzig entdeckt wurden, handelt es sich um eine kleine Kolonie von vier Weibchen. Dabei soll es sich laut Landesamt um den ersten Nachweis dieser seltenen Säugetiere seit 70 Jahren in Deutschland handel. Die letzte Kolonie dieser Art war im Jahr 1951 in Oberbayern gefunden worden. Seitdem galt die Alpenfledermaus in Deutschland als ausgestorben.Als Quartier nutzen die vier in Leipzig entdeckten Weibchen die horizontalen Spalten in den unsanierten Plattenbauten. In solchen Spalten fühlen sich andere Fledermausarten auch im Wohngebiet Oschatz-West wohl. Vielleicht finden hier auch eines Tages ein paar Exemplare der Alpenfledermäuse Unterschlupf.

Von Frank Hörügel