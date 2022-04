Ist die Vermietung von Büroarbeitsplätzen in Oschatz ein lohnendes Projekt?

Oschatz

Noch in diesem Jahr will die Wohnungsgenossenschaft Oschatz/Mügeln erste Plätze fürs Co-Working in ihrem Bestand schaffen. „Es gibt ein kleines, aber konkretes Interesse daran“, sagt Vorstand Sven Petzold nach Auswertung einer Umfrage, die die Genossenschaft mit Unterstützung der Unternehmensberatung Rheintoechter zwischen November und Ende Januar durchgeführt hat.

Co-Working-Räume sind moderne Büros, die voll ausgestattet sind, über entsprechende Kommunikationstechnik verfügen, stundenweise oder nach Bedarf gemietet werden können.

Schmerzlicher Verlust von jungen Menschen

Zur Auswertung dieser Umfrage gehörte auch ein Blick auf die Bevölkerungsentwicklung. Die Prognosen besagen, dass Oschatz bis zum Jahr 2030 weitere zwölf Prozent seiner Bevölkerung verlieren und dann etwa 11 500 Einwohner haben wird. Damit würden 500 bis 700 Wohnungen in der Stadt leer stehen – ohne Berücksichtigung der ländlichen Stadtteile. „Wir sollten uns da keinen Illusionen hingeben. Oschatz hat diese Prognosen in der Vergangenheit immer noch in negativem Sinne übererfüllt“, kommentiert Sven Petzold diese Zahlen.

Besonders schmerzlich sei der Verlust bestimmter Altersgruppen bei dieser Abwanderung: die der Schulabgänger. Nur etwa ein Viertel jener, die zum Zeitpunkt ihres Schulabschlusses in Oschatz wohnen, bleibe in der Stadt. Außerdem würden viele 25- bis 30-Jährige Oschatz verlassen: 3,3 Prozent der Männer und 4,6 Prozent der Frauen. „Wir verlieren also massiv die Berufsanfänger“, legt der Genossenschaftsvorstand dar.

Gemeinsam genutzte Büros

Allerdings habe die Analyse der Bevölkerung für ihn auch eine positive Überraschung bereitgehalten. Oschatz verzeichnet 3768 Einpendler – mehr als die Zahl der Oschatzer, die täglich die Stadt verlassen, um zur Arbeit zu fahren. Oschatz habe damit derzeit eine „Tagesbevölkerung“ von 14 580. Die Analyse der Unternehmensberater sieht neben der Bevölkerungsprognose zwei weitere Gründe, die gegen einen hohen Bedarf an Arbeitsplätzen in gemeinsam genutzten Büroräumen – also dem Co-Working – sprechen. Unter den Branchen, die in der Stadt ansässig seien, gäbe es nur wenige, für die dieses Modell interessant sei. Zudem würden in der Stadt Anzeichen einer Gründerszene fehlen.

53 Teilnehmer bei Umfrage

Allerdings habe Oschatz hinsichtlich des Co-Workings auch Pluspunkte aufzuweisen: starke Pendlerströme, den Status als Mittelzentrum mit allen relevanten Dienstleistungen wie Ärzten, Bildungseinrichtungen von der Krippe bis zum Abitur oder der guten Bahnanbindung. Parallel zu Oschatz hat die Unternehmensberatung ihre Umfrage in Marienberg und Grimma durchgeführt. Mit 53 Teilnehmern, davon mehr als die Hälfte weiblich, sei die Resonanz darauf in Oschatz am größten gewesen.

Bei der Auswertung habe man einige Klischees über Bord werfen müssen. Es habe sich in der Mehrzahl nicht um große Haushalte gehandelt, in denen vielleicht die Ruhe fehlt, um zuhause zu arbeiten. Über die Hälfte der Umfrageteilnehmer gab an, in Ein- oder Zwei-Familien-Haushalten zu leben. Neben der Altersgruppe der 36- bis 45-Jährigen gab es offenbar bei den über 66-Jährigen ein hohes Interesse am Co-Working. Auch wer glaubte, dass sich vorwiegend Personen mit langen Arbeitswegen für dieses Arbeitsmodell interessieren, dürfte von den Angaben der Teilnehmer überrascht gewesen sein. Nur acht Befragte legen täglich Strecken von mehr als 20 Kilometern zurück, um zum Arbeitsplatz zu gelangen.

Büroraum contra Leerstand?

Mehr als die Hälfte gab an, dass ihnen in den vergangenen Monaten das Arbeiten im Homeoffice nicht möglich gewesen sei. Auf kaum einem Fragebogen wurde das Interesse bekundet, täglich einen Platz im Co-Working nutzen zu wollen. Zur Wahl standen noch die Antworten „einmal pro Woche oder weniger“ und „mehrmals in der Woche“. Etwa die Hälfte derjenigen, die sich dazu äußerten, bekunde Interesse an einer Probemöglichkeit. „Es gibt acht konkrete Interessenten mit Namen und Telefonnummern, die deshalb mit uns in Kontakt treten möchten“, erklärt Sven Petzold.

Darauf werde man in Kürze reagieren. Nicht zuletzt deshalb, weil die Umfrage zeigte, dass die Interessenten bereit sind, für den Platz im Co-Working einen - zumindest im Durchschnitt - angemessenen Betrag auszugeben. „Einerseits kostet uns eine leerstehende Wohnung auch Geld“, erläutert Sven Petzold. Andererseits sähe er die Möglichkeit, dass die Kosten für eine Sanierung hin zu einem Co-Working-Büro und die Betriebskosten über Mieteinnahmen zurückfließen.

„Unser Ziel ist es, mit der Unternehmensberatung weiter zusammenzuarbeiten. Unser Know-how liegt bei der Bewirtschaftung von Wohnungen, ihres bei der Organisation solcher Büros“, erläutert Sven Petzold das weitere Vorgehen. Man werde die Auswertungen der Umfragen in Marienberg und Grimma abwarten müssen, um zu sehen, ob man diesen Weg gemeinsam weitergehen könne.

Noch nicht sicher sei er sich, wo der erste Oschatzer Co-Working-Space entstehen könne. „Eine Drei-Raum-Wohnung bleibt immer eine Wohnung, auch wenn man sie mit Büromöbeln ausstattet und die Wände neu streicht. Vielleicht ist eine unserer Gewerbeeinheiten für diesen Zweck besser geeignet“, überlegt der Vorstandsvorsitzende. Auf jeden Fall sollen erste Interessenten noch in diesem Jahr die Chance bekommen, dieses Arbeitsmodell auszuprobieren.

Von Axel Kaminski