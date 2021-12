Jagd im Wermsdorfer Wald – für Autofahrer kann das teuer werden

Wermsdorf

Ab Freitag wird im Wermsdorfer Wald gejagt. Für Autofahrer, die dann zu schnell unterwegs sind, kann das teuer werden. Grund: Auf der Sachsendorfer Straße zwischen Wermsdorf und Sachsendorf wird die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert – und das wird kontrolliert.

Blitzer im Einsatz

Bürgermeister Matthias Müller (CDU) hatte das bereits zur jüngsten Ratssitzung angekündigt und Forstbezirksleiter Andreas Padberg bestätigte jetzt noch einmal: „Es wird auch geblitzt, Autofahrer sollten sich bitte unbedingt an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten.“

Wildwechsel über Straße

Am Freitag sowie am Sonnabend werde im Revier Horstsee gejagt. „Die Jagd findet zu beiden Seiten der Sachsendorfer Straße statt und dabei wird es sich bei aller Vorsicht nicht vermeiden lassen, dass das Wild auch über die Straße wechselt. Wir raten deshalb dringend dazu, vorsichtig zu fahren“, so Padberg. Zahlreiche Helfer sowie insgesamt 50 Stöberhunde werden bei der Jagd im Einsatz sein.

Warnung auf extra Schildern

Das sei nötig, um in einem so großen Revier zielgerichtet vorgehen zu können. „Wenn man dort nur kleinräumig arbeiten würde, weicht das Wild lediglich aus. Es wird nicht gejagt, sondern verjagt“, machte der Leiter des Forstbezirkes deutlich. Eigens aufgestellte Schilder weisen Kraftfahrer und Passanten auf die besondere Situation hin.

Von Jana Brechlin