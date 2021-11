Jagdauftakt in Nordsachsen: So verlief die Hubertusjagd mit Corona-Einschränkungen

Torfhaus bei Pressel

Sonnabend, 7.30 Uhr kurz nach Sonnenaufgang. Das Treiben beginnt zuerst einmal mit Warten – bis kurz nach 9 Uhr: Bevor die etwa 115 Jägerinnen und Jäger, die sich an der Hubertusjagd beteiligen, nicht auf ihren Hochsitzen sind, geht nichts los. „Wir möchten natürlich, dass es effektiv ist, es macht keinen Sinn, hier Spazieren zu gehen im Wald. Wir wollen Wild auf die Läufe bringen und deshalb gehen wir dahin, wo sich das Wild auch wirklich befindet.“ Forstbezirksleiter Jan Glock, der die Jagd leitet, belehrt die Jagdhelfer, während Gruppenführer das bei den Jagenden übernehmen, die sich aufgeteilt haben.

Der traditionelle Auftakt für Drückjagden im Forstbezirk Taura kann auch im zweiten Pandemie-Jahr nur eingeschränkt stattfinden. „Die Situation ist so, dass ich am Morgen noch Absagen kriege, wenn da noch ein Hundeführer dabei ist, dann ist das ärgerlich, aber das nützt nichts“, sagt Glock. Die Jagden werden eigentlich ein Dreivierteljahr im Voraus geplant, Corona sorge nun dafür, dass eine Anreise weniger attraktiv werde: Das traditionelle Streckelegen, das sonst die Gäste anzieht, muss entfallen wie auch das Schüsseltreiben, wo beim gemeinsamen Essen die Jagd abgeschlossen wird.

Corona schränkt Gesellschaftsjagd ein

In diesem Jahr fällt einem Alteingesessenen wie Dietmar Dietze gleich zu Beginn auf, es sind weniger Treiber da, 30 etwa, vor allem aber weniger Hunde. Dietze hat Forstwirtschaft studiert und ist beim Staatsbetrieb Sachsenforst in Doberschütz für die Lehrausbildung zuständig. Am Sonnabend ist er mit Auszubildenden aus dem ersten und dritten Lehrjahr zum Treiben eingeteilt.

Zur Galerie Am 13. November fand die Hubertusjagd in Nordsachsen statt: Mit der ersten Drückjagd beginnt nahe Torfeiche bei Pressel im Forstbezirk Taura traditionell die Jagdsaison. Unsere Bildergalerie zeigen, wie das unter Corona-Einschränkungen im zweiten Pandemiejahr gelang.

„Das werden alles Holzfäller, wir haben auch ein Mädchen dabei“, beschreibt er, was sich hinter dem Beruf „Forstwirt“ verbirgt. Der ist abwechslungsreich: „Sie können ein Auslandspraktikum machen, sie kriegen Kurse zum Baumklettern und können auch nebenbei den Jagdschein machen in der Lehre.“ Ebenfalls dazu gehöre die Arbeit als Jagdhelfer, wo sie Warnschilder aufstellen müssen oder auch lernen, einen Hochsitz aufzubauen.

Erste Drückjagd für die neuen Auszubildenden des Staatsbetriebs Sachsenforst

Erst im September haben die Jüngsten angefangen und erleben im Revier Schöneiche nun ihre erste Drückjagd. „Was ist denn der Grund, warum wir heute jagen?“, fragt Dietze. Um den Wildbestand klein zu halten, ist die Antwort, „weil das Wild die kleinen Bäume verbeißt oder Bäume werden geschält und sterben dadurch ab.“ Die Afrikanische Schweinepest (ASP) sei ein weiterer Grund: Die Bestände an Wildschweinen sollen klein gehalten werden, damit sie nicht auf landwirtschaftliche Betriebe übergreife.

„Sie ist in Sachsen“, sagt Dietze über die Viruserkrankung, die binnen zwei Wochen für Schweine tödlich endet. „Sie ist vorgestoßen in den Landkreis Bautzen, Görlitz und Meißen haben jetzt auch die ersten Fälle.“

Andreas Löbnitz (33) ist inzwischen selbst Lehrausbilder, startete aber mit seiner Lehre bei Sachsenforst im Landkreis. Aus Pirna angereist war er als Durchgehschütze mit seinen beiden Deutschen Jagdterriern, einer davon im Bild, und seiner kleineren Münsterländerin unterwegs. Quelle: Manuel Niemann

Jagdertrag muss sich Umständen anpassen

Die Treiber laufen mit jeweils etwa zehn Metern Abstand auf einer Linie quer durch den Wald: über Moos, mit Laub bedeckten Boden, das Totholz, das die vergangene Trockenheit gefordert hat, oder auch wild rankende Brombeerstauden. Und immer mit lauten Rufen und Warnwesten, damit sich kein Gewehr auf sie richtet. Vom Wild keine Spur, allenfalls ist es zu erahnen, immer mal wieder fallen Schüsse.

Zehn Stück Rotwild, sieben Wildschweine und vier Rehe sind am Ende erlegt. Das geschossene Schwarzwild diene der Vorsorge gegen ASP. Um eine Verbreitung zu vermeiden wird es zentral aufgebrochen, also ausgenommen: „Wir machen die Beprobung hier, für das umfangreiche Monitoring, was es seit kurzem auch im Landkreis Nordsachsen gibt“, erklärt Jagdleiter Jan Glock, zurück am Treffpunkt bei Torfeiche. Natürlich hätte er gern mehr Jagderfolg, aber unter den Bedingungen und wie die Jäger sich verhielten, sei die erste Drückjagd im Forstbezirk doch nach seinen Vorstellungen gelaufen.

Von Manuel Niemann