Jagdhund Dux beeindruckt Besucher in Wermsdorfer Sonderschau

Wermsdorf

Aktuell wird im Wermsdorfer Schloss Hubertusburg an die Glanzzeit der herrschaftlichen Anlage erinnert: Noch bis 3. November ist die Sonderschau „ Friedrich August und Maria Josepha – das verlorene sächsische Rokoko“ zu sehen. Dazu haben die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) zahlreiche Schätze aus ihren Ausstellungen und Depots geholt. Hier zeigen wir jeweils einen „Schatz der Woche“, für den sich bereits der Weg ins Schloss Hubertusburg lohnt.

Ölgemälde zeigt Jagdgefährten

Ein „Schätzchen“ ist der ausgewählte Schatz dieses Mal nicht – im Gegenteil: Auf einem großen Gemälde im Ausstellungsraum „Sammellust und Jagdvergnügen“ prangt ein Hund in den Ausmaßen eines Kalbs. Ein kräftiger Jagdhund steht, zum Einsatz bereit, formatfüllend in der Landschaft. Um den Hals trägt er ein beeindruckend breites Halsband mit den Initialen ARPE – diese stehen für August Rex Poloniae Elector, was nicht anderes bedeutet, dass August der Starke, König von Polen, der Besitzer dieses Hundes war.

Passend zu seinem Herren wurde auch der Name gewählt: „Dux“ bedeutet Anführer und sowohl diese Bezeichnung als auch die Darstellung des Tieres lassen keinen Zweifel daran, dass es sich dabei um einen entschlossenen Jagdhund und keinesfalls um ein verschmustes Schoßhündchen handelt.

Hunde wie Dux kamen bei Jagden auf Hirsche, Bären und Wildschweine zum Einsatz. Damit sie sich dabei nicht verletzten, wurden den Tieren die Ohren kupiert, also entfernt. Und tatsächlich ist das auch auf dem Gemälde von 1729 von Johan Baptist Govaerts gut zu erkennen. Jagdhunde des Königs mit Öl in Szene zu setzen, war durchaus üblich, wie ein Blick in das Inventarverzeichnis des Jagdschlosses Hubertusburg von 1725 verrät, wo die stolze Zahl von 123 Hundebildnissen aufgeführt ist.

Halsband und Leine sind aus Leder und Seidensamt. Quelle: Jana Brechlin

Halsband im Original zu sehen

Die Ausstellungsmacher in Wermsdorf präsentieren das Gemälde gemeinsam mit Halsband und Leine: Das Halsband wiegt knapp 1,2 Kilogramm ist als Leder und Seidensamt und mit Silber und Messing gearbeitet. Wie auf dem Bild finden sich auch hier die Initialen des Königs.

Außerdem ist ein Löwenhaupt zu sehen, an dem Ring, der aus dessen Maul ragt, konnte die Leine eingehakt werden. Diese ist aus grüner Seide, Gold- und Silberfäden sowie Leder gearbeitet. Damals wurden die Hunde an Leinen wie dieser bei Jagdaufzügen geführt.

Von Jana Brechlin