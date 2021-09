Am Freitag begann die 55. Dr. Lackner-Gedächtnisprüfung in Wermsdorf, die von der Landesgruppe Sachsen ausgerichtet wurde. Sieben Fächer hatten die 26 teilnehmenden Hunde zu meistern. Unter anderem wurden die Tiere in den Fächern Schleppen- und Schweißarbeit geprüft.