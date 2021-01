Collm-Region

Das Jahr 2020 ist Vergangenheit. Zeit, noch einmal zurückzublicken. Was ist im vergangenen Jahr rund um den Collm alles passiert? Was waren die Höhepunkte, Errungenschaften, was die großen und kleinen Katastrophen neben der alles bestimmenden Pandemie?

Die Feuerwehr Ochsensaal bekommt ein neues Fahrzeug. Quelle: Axel Kaminski

Anzeige

Januar

1. 67 Mutige gehen am Neujahrstag in Luppa baden, in Dahlen startet der Schloss- und Parkverein mit seinem Neujahrsfeuer ins Jahr. 4. 273 Tiere werden von ihren Züchtern bei der Mügelner Rassegeflügelschau gezeigt. 7. Die Ochsensaaler Feuerwehr erhält ein Fahrzeug aus Oschatz und kann damit ihren B1000 abmelden. 17. Auftakt für die Bauernproteste: Zahlreiche Traktoren sind auf dem Weg nach Dresden, wo Landwirte für faire Preise und praktikable Düngung demonstrieren. 27. Der milde Winter ermöglicht vorfristig den Verkehr in Dahlen freizugeben. Nach neun Monaten Bauzeit sind die Arbeiten an der Straße im Zentrum beendet. 30. Cathleen Kramm wird als neue Bürgermeisterin im Gemeinderat Naundorf vereidigt – gewählt wurde sie bereits im Herbst des Vorjahres.

Gaudi auf den Gleisen beim Oschatzer Faschingszug. Quelle: Christian Kunze

Februar

1. Die Sanierung der ehemaligen Taschupa in Liptitz, heute Dorfgemeinschaftshaus, beginnt und soll 100.000 Euro kosten. 10. Der Oschatzer Carnevalclub wechselt auf die Schiene und veranstaltet gemeinsam mit der Döllnitzbahn eine Faschingsparty im Zug. 15. Die Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland übernehmen den Steinbruch Wermsdorf und wollen dort auch wieder abbauen. 19. 700 Mutterschafe des Heideguts Dahlen sichern die Versorgung mit Osterlämmern. 24. Der Wermsdorfer Metallkünstler Steffen Bieler gestaltet einen Brunnen auf dem Mehrgenerationenhof in Mahlis. 25. Zeitgemäße Entscheidung: Das Mügelner Amtsblatt soll vornehmlich digital erscheinen, gedruckte Exemplare werden zum Abholen an bestimmten Punkten ausgelegt.

Die Grundschule Calbitz hat die besten Sportler in Nordsachsen. Quelle: Kerstin Weber

März

4. Finanzmakler Jan Lindner richtet auf seinem Grundstück in der Wermsdorfer Schlossstraße ein Café ein und setzt darin auf italienische Feinkost. 5. Gute Nachrichten für Sportler in Liebschützberg: Die Anlage in Borna soll eine neue Tartbahn bekommen. 7. Die Calbitzer Grundschule hat die besten Sportler: Beim Wettbewerb „Risiko raus“ laufen die Kinder an die Spitze von Nordsachsen. 9. Überall in der Region feiern Christinnen den Weltgebetstag der Frauen nach einem Ablauf aus Simbabwe. 13. Erste Corona-Auswirkungen: öffentliche Einrichtungen schließen, Treffen werden abgesagt. 18. Das Mügelner Storchen-TV sendet wieder, nachdem der erste Weißstorch angekommen ist. 25. Im Wermsdorfer Wald beginnt die Aufforstung auf Schadflächen, auch mit Exoten wie Douglasie und Platanen.

Eine Attraktion: Der seltene Sperlingskauz in der Dahlener Heide. Quelle: Harry Gugisch

April

1. Der Kemmlitzer Arthur Körner muss pandemiebedingt sein Austauschjahr in den USA abbrechen, will aber irgendwann zurück nach South Dakota. 3. Osterbraten zum Abholen: Viele Gasthöfe und Restaurants haben auf Lieferdienst umgestellt. 11. Der Gösselschlupf auf der Gänsefarm Eskildsen beginnt. Allein in Wermsdorf schlüpfen dieses Frühjahr 280.000 Gänseküken. 11. Startschuss für das Dahlener Wohngebiet am Weinberg: 17 Eigenheime können hier entstehen. 17. Die Postfilialen in der Region haben viel zu tun, weil coronabedingt mehr Briefe und Päckchen verschickt werden. 23. Die Oberschulen öffnen wieder, zunächst nur für die Abschlussklassen. 25. Der Schmannewitzer Harry Gugisch bekommt bei einer Fotopirsch in der Dahlener Heide einen seltenen Sperlingskauz vor die Linse.

Das Landeskriminalamt im Einsatz im Wermsdorfer Ortsteil Collm. Quelle: Axel Kaminski

Mai

1. Mügelner Feuerwehr rückt zu Brand des Daches an einer Garage aus und kann das Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl verhindern. 4. Dahlener Firma S&S errichtet neue Einfriedung für das Schulgelände der Heidestadt. 6. Das Konzept der Stadt Mügeln, die Ate Mädchenschule und den Museumsstandort zum generationsübergreifenden Treffpunkt auszubauen, wird im simul+-Wettbewerb mit 200.000 Euro prämiert. 11. Grundhafter Ausbau der Buchaer Straße in Schmannewitz beginnt. 13. Beamte der Sonderkommission Rex durchsuchen wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ein Wohnhaus und Grundstück in Collm. 22. Das Landratsamt untersagt aufgrund der Trockenheit die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern wie Dahle und Döllnitz.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mügeln: Der lang erhoffte Abriss der alten Varia begann im Juni. Quelle: Manuel Niemann

Juni

5. Oschatzer Feuerwehr unterstützt Hans-Jürgen Höhne und Gunter Schwerdtner mit der Drehleiter beim Beringen der vier Mügelner Jungstörche. 6. Kundgebung von „Land schafft Verbindung“ auf dem Liebschützberg. 8. Abriss des alten Varia-Gebäudes in Mügeln beginnt. 10. Planungsverband Leipzig-Westsachsen stellt in der Turnhalle Schönnewitz Planungen zu Windkraft-Vorranggebieten vor. 12. In Cavertitz gründet sich Bürgerinitiative gegen Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes. 17. Die Reihe „Mittwochsmusik“ in der Schmannewitzer Kirche startet in neue Saison, Albertturm auf dem Collm wieder geöffnet. 18. Pfarrer Markus Gnaudschun verlässt nach elf Jahren Lampertswalde, um neue Stelle anzutreten. 30. Schließung der Kinderklinik im Fachkrankenhaus Hubertusburg.

Mügeln: Museums-Mobil des Erich-Kästner-Hauses für Literatur in Mügeln. Quelle: Manuel Niemann

Juli

9. Rollendes Erich-Kästner-Museum macht in Mügeln Station. 10. Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung des Mügelner Rathauses beginnen. 18. Mahliser Heimatverein stellt nachträglich „MeiBoom“ auf. 12. Zweiter, 270 Meter langer Bauabschnitt der Straße in Reckwitz abgenommen. 23. Wermsdorf erhält Fördermittelbescheid für Löschfahrzeug. 24. Torsten Herbst, FDP-Bundestagsabgeordneter, besucht Schloss Dahlen, Karin Uhde spendiert Mügeln eine Gänsebank. 27. Abwasserzweckverband „Oberes Döllnitztal“ bricht laufenden Kalkulationszeitraum ab und beschließt Neufestlegung der Gebühren und Beiträge, Beginn der Fahrbahnerneuerung der Ortsdurchfahrt Großböhla. 31. Gemeinderat Liebschützberg votiert gegen Windkraftanlagen auf dem Käferberg.

Trotz brütender Hitze nehmen die jüngsten Salbitzer ihren Spielplatz in Beschlag. Quelle: Axel Kaminski

August

1. Brand auf einem Getreidefeld bei Bucha. 4. Sattelzug streift in Mügeln Postauto. 6. Rutsche im Mügelner Stadtbad originalgetreu nachgebaut und in Betrieb genommen. 8. Anwohner helfen beim Abriss maroder Spielgeräte auf dem Spielplatz am Buchaer Mühlteich mit. Neue Geräte sind bereits bestellt. 14. Einsendeschluss für die Vorschläge zur Umbenennung von Straßen in Naundorf. Hintergrund ist die Einführung einer einheitlichen Postleitzahl, wodurch doppelte Namen vermieden werden müssen. 21. Neuer Salbitzer Spielplatz eingeweiht. 22. Treffen historischer Landmaschinen in Poppitz. 26. Sturmtief „Kirsten“ sorgt für eine Reihe von Feuerwehreinsätzen sowie für Stromausfall in Luppa. 28. Förderverein Mügelner Kirchen bietet nach Zwangspause wieder Kirchenkino an.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ehrte die Jugend-Friedenspreisträger. Quelle: Volkmar Heinz

September

1. Putz- und Stuckelemente werden im Dahlener Schloss gesichert. 5./6. Hopfenernte bei der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln. 7. Cora Lechner ist neue Chefin beim Bison-Fest in Wermsdorf. 8. Landesweiter Auftakt zu „Natur zum Anfassen“ in der Ökostation Naundorf. 9. Mampfred, Mügelner Nachwuchsstorch, wird in Polen gesichtet. 14. Rekord: Matthias Jähnigen wird zum vierten Mal Kürbiskönig in Ganzig. 16. Licht aus in Dahlen und Wermsdorf: Zwei Schwäne sorgen für Stromausfall. 21. Friedensgespräche auf Schloss Hubertusburg greifen Deutsche Wiedervereinigung auf. 26./27. Naundorfer Gemeinderat entscheidet fünf Straßenumbenennungen. 28. Vermutlich vergiftet: Vier Ziegen verenden in Schmannewitz. 30. Johanna Müller (23) aus Mahlis will Miss Germany werden.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rückkehr nach rund zweieinhalb Jahren: Der Sackhupper ist zurück in Dahlen. Quelle: Axel Kaminski

Oktober

1. Eskildsen investiert 4,5 Millionen Euro in drei neue Gänseställe. 5. Dahlen Sackhupper kehrt auf den Markt zurück. 6. Die für Mai geplante 14. Mügelner Bahndammwanderung wird nachgeholt. 12. Statt Horstseefischen: Hoffest der Teichwirtschaft Wermsdorf an der Hälteranlage in Göttwitz. 15. Baustellen auf der S 24 in Sitzenroda und Luppa sorgen für Unmut. 16. Bürgerengagement: Gemeinsam mit Jugendlichen die Mügelner BMX-/Mountainbike-Strecke überholt. 20. Neustart für Mahliser Jugendwehr mit 17 Mitgliedern. 21. Zutritt nur mit Termin: Die Rathäuser in der Collm-Region schließen coronabedingt wieder. 22. Der Heimat- und Sportverein Klötitz bringt ein eigenes Kochbuch heraus. 28. Termingerecht: Salbitzer Firma Dräger Naturstein baute Wasserspiele vor Terminal 1 des Flughafens BER.

Statt Miss Germany: Johanna Müller (23) sieht ihre Zukunft im Sport als Personaltrainerin Quelle: privat

November

2. Corona trifft die Gastronomen: Der Restaurantbetrieb beim Gänsemarkt Eskildsen schließt nach nur einem Tag wieder. 3. Die Ex-Mahliserin Johanna Müller scheidet beim Miss-Germany-Wettbewerb aus. 5. Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen einstigen KSK-Elitesoldaten abgeschlossen, der Prozess soll in Leipzig folgen. 9. Das „Verwaltungsgebäude mit Sozialtrakt“ wird in Cavertitz der Feuerwehr zur Nutzung übergeben. 12. Nach dem Pflegeheim im Oktober trifft ein Corona-Ausbruch die Mügelner Grundschule Tintenklecks. 13. Der Liebschützberger Gemeinderat votiert einstimmig für die Erhöhung der Elternbeiträge. 16. Die Verkehrssituation um das geplante Wohngebiet „Schlossblick“ sorgt für Unmut in Wermsdorf. 30. In Mügeln werden acht Kühe auf einer Weide vergiftet.

30 Jahre Deutsche Einheit: Naundorfer Schüler erinnerten mit einer Kunstaktion daran Quelle: Manuel Niemann

Dezember

1. Der Funkmast in Cavertitz erhält die Baugenehmigung. 3. Die Werkschule Naundorf erinnert mit einer Kunstaktion an 30 Jahre Deutsche Einheit. 5./6. Der Wermsdorfer Bürgermeister organisiert Schutzausrüstung fürs Altenheim und holt sie persönlich ab. 8. Die Bleiglasfenster sind zurück in der Liptitzer Kirche. 12./13. Kitas und Schulen der Region sind nur noch für die Notbetreuung offen. 14. Cavertitz’ Bürgermeisterin Christiane Gürth warnt vor Verharmlosung des Coronavirus. 15. An der B 6 brennt der Gasthof „Herr Gevatter“. 17. Grünes Licht für die Ortsdurchfahrt in Schmannewitz. 18. Die Döbelner Straße in Mügeln ist wieder offen. Im Dahlener Seniorenzentrum bricht Corona aus. 28. Ausbruch der Geflügelgrippe: Ein Sperrkreis um Wermsdorf wird errichtet. 30. In Leisnig schließt die Geburtenstation.

Lesen Sie dazu auch: Die Jahresrückblicke 2019 aus Oschatz (Teil 1) und der Collm-Region (Teil 2).

Von OAZ/nie