Wermsdorf

Seit fünf Monaten führt Jana Wentzlaff ihren eigenen Betrieb – und wird in Kürze zum zweiten Mal Neueröffnung feiern. Es ist nicht zu übersehen, dass sie an der Ecke Clara-Zetkin-Straße/ Hirschplatz ihr eigenes Geschäft einrichtet. Ursprünglich war „Fräulein Tortenglück“ im vormaligen Gasthaus „Zur guten Quelle“ an den Start gegangen.

Dass sich Jana Wentzlaff vom Betrieb ihrer Eltern abnabelt und als „Fräulein Tortenglück“ ihr eigenes Konzept umsetzen möchte, hatte sich herumgesprochen. Nach 15 Jahren im Backhaus Wentzlaff, wo sie unter anderem für das Café am Oschatzer Neumarkt und die Leipziger Brotschule zuständig war, schied sie im September 2020 aus dem Betrieb ihrer Eltern aus und stellte sich am 1. Oktober unternehmerisch auf eigene Füße – im früheren Gasthof.

Bauherrin und Bäckerin

Den wollte sie erwerben, um ihn nach ihren Bedürfnissen umzubauen. Denn so ganz passt „Fräulein Tortenglück“ nicht in die Schubladen, weder als Gasthof oder Café noch Konditorei. Im Moment ist sie zumindest zweierlei: Bauherrin und Gewerbetreibende. Nachdem sich der Kauf des Gasthofs zerschlagen hatte, kam sie auf das Angebot ihrer Eltern zurück, deren ehemalige Bäckerei in der Wermsdorfer Ortsmitte zu nutzen.

Während draußen schon auffällig geworben wird, ist drinnen Baustelle. Angesichts des kurzen Zeitraumes seit Beginn der Arbeiten ist schon viel geschehen: Eine Wand ist verschwunden, ebenso die komplette Ladeneinrichtung , die Decke ist neu abgehängt, die Elektrik erneuert, die Wasserleitung von der Decke in den Fußboden verlegt und auch die Abwasserrohre wurden neu verlegt. Noch in dieser Woche werden die Maler hier tätig. Eröffnung soll auf jeden Fall vor Ostern sein, mehr oder weniger deutlich.

Gäste dürfen künftig beim Entstehen der Torten zuschauen

Aber was heißt schon Eröffnung in diesen Zeiten? Als Geschäft für Backwaren aller Art darf Jana Wentzlaff natürlich Kunden empfangen. Wann auf den Stühlen neben dem Tresen, von denen aus man ihr beim Herstellen der Torten zusehen können wird, tatsächlich jemand sitzen darf, ist alles andere als gewiss. Fakt ist jedenfalls, dass die 37-Jährige, die nach dem Auszug aus der Quelle vorübergehend im Sornziger Backhaus der Eltern ihrer Arbeit nachgeht, ab Mitte März wieder in Wermsdorf arbeiten möchte.

Die LVZ Kreativwerkstatt Deine monatliche Inspiration mit Tipps und tollen Deals für dein nächstes Projekt – als kostenloser Newsletter ins Postfach! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dann wird in dem Haus, in dem seit 1903 gebacken wird, noch längst nicht alles saniert sein, auch nicht im Erdgeschoss. Die Backstube, in der einst die Vorfahren ihrer Mutter Teig geknetet und den Ofen beschickt haben, wird so schnell noch nicht den Ansprüchen von Jana Wentzlaff genügen. „Es soll eine offene Backstube werden, in der die Besucher sehen können, wie die Brote und Kuchen entstehen“, betont sie. Zuvor sei da noch konzeptionelle Arbeit nötig. Wichtig am Konzept bleibt, dass die Torten auf Wunsch ganz individuell sein dürfen und können. „Und wenn bei mir jemand nur bestellt, dass Schokolade und Kirschen drin sein sollen, dann bekommt er das Passende nach seinem Geschmack“, erklärt Jana Wentzlaff.

Tradition steckt im Blut

Vielleicht hätte sie vor einem halben Jahr das Angebot, sich im früheren Betrieb der Eltern einzumieten, gar nicht wahrgenommen. „Ich wollte meinen eigenen Weg gehen“, betont sie. Geht sie auch, aber das Haus liege ihr am Herzen. Sie habe hier gewohnt bis sie vier Jahre alt war und noch einmal, nachdem sie ausgelernt hatte, von 2004 bis 2010. „Die Tradition steckt doch irgendwie im Blut“, stellt sie fest.

Egal, wann wieder wer auf welche Weise bewirtet werden darf, Torten gibt es bei Jana Wentzlaff schon jetzt. Derzeit liefert sie die bestellten Werke aus, künftig können sie in der Clara-Zetkin-Straße 4 abgeholt werden. Zunächst freitags, wie bisher in der „Quelle“, später öfter – auch am Wochenende.

Von Axel Kaminski