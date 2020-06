Janke-Ausstellung in Wermsdorf wieder offen

Wermsdorf

Der Rosengarten-Verein in Wermsdorf setzt sich für Akzeptanz psychisch Kranker ein, hilft Betroffenen und Angehörigen und verwaltet den Nachlass des einstigen Schizophrenie-Patienten Karl Hans Janke. Letzterem hat der Verein eine Ausstellung gewidmet, die nach langer coronabedingter Schließung nun wieder zugänglich ist. Vorstandsvorsitzender Thomas Schneider spricht über die Einschnitte der vergangenen Wochen, über gute Nachrichten und Pläne für die Zukunft.

War die verordnete Schließung ein harter Einschnitt für Ihren Verein?

Anzeige

Ja, selbstverständlich. Wir rechnen in diesem Jahr mit etwa einem Drittel weniger Einnahmen, die wir sonst durch die Eintrittsgelder der Ausstellung realisieren. Dadurch schwinden unsere Eigenmittel. Außerdem sollten Leihgaben aus dem Nachlass von Karl Hans Janke in einer Galerie der Universität der Bildenden Künste in Wien ausgestellt werden. Das wurde auch abgesagt und ist besonders schade.

Weitere LVZ+ Artikel

Kulturraum und Gemeinde helfen

Wie können Sie diese Ausfälle kompensieren?

Da sind unsere Möglichkeiten sehr beschränkt, weil unsere Arbeit komplett auf dem Ehrenamt beruht. Aber wir haben gute Signale vom Kulturraum und der Gemeinde Wermsdorf erhalten, die uns Mut machen.

Was genau meinen Sie damit?

Uns wurde angekündigt, dass wir weiter mit der Kulturraumförderung rechnen können. Die Gemeinde, die ja den kommunalen Anteil dafür übernehmen muss, hat sehr schnell reagiert und signalisiert, dass die Zahlung kommt. Außerdem kam die Gemeinde auch auf uns zu, hat nach Problemen gefragt und Unterstützung angeboten. Die Zusammenarbeit ist dadurch wirklich ein Stück inniger geworden. Wir merken, dass man uns nicht allein lässt und diese moralische Unterstützung ist natürlich auch sehr wichtig.

Archiv hergerichtet

Konnten Sie die vergangenen Wochen anderweitig nutzen und so die Schließung sinnvoll überbrücken?

Wir haben von der Kommune Räume zur Zwischenlagerung unseres Archives angeboten bekommen. Die haben wir gestrichen und eingerichtet und konnten so Interessenten für die Recherche bessere Bedingungen schaffen.

Der Verein hat bereits vor Jahren angefangen, Jankes umfangreichen Nachlass zu digitalisieren. Wie weit sind Sie damit?

Die Digitalisierung geht weiter voran, da ist noch eine ganze Weile zu tun. Außerdem sind wir gerade mitten in den Überlegungen zu einem neuen Buch. Bisher gibt es bereits eine Heftreihe, mit deren Resonanz wir sehr zufrieden sind.

Neue Regeln für Besuch

Wie ist derzeit der Ausstellungsbesuch in Wermsdorf möglich?

Rahmen sind die geltenden Regeln: Wir haben die Besucherzahl in den Ausstellungsräumen und bei der Filmvorführung begrenzt. Außerdem müssen die Gäste eine Maske tragen und wir haben Desinfektionsspender aufgestellt. Unsere Erfahrung aus den ersten Öffnungstagen ist, dass die Leute das akzeptieren. Die Besucher kommen gerne nach Wermsdorf, wollen sich hier etwas anschauen und nehmen dann auch die aktuellen Einschränkungen in Kauf.

Wie ist die Arbeit des Rosengarten-Vereins durch Corona in den vergangenen Wochen geprägt?

Da gab es auch deutliche Einschnitte, denn wir koordinieren ja auch die Arbeit der Selbsthilfegruppen und Treffen sind bislang nicht möglich. Hier haben aber die Menschen, die die Gruppen führen, tolle Arbeit geleistet. Es gab sehr viele Telefonate, die Bindung zwischen den Gruppenmitgliedern ist stark und das Vertrauensverhältnis groß. So konnte Betroffenen auch auf diesem Weg beigestanden und geholfen werden.

Selbsthilfegruppen brauchen Kontakt

Gehen Sie davon aus, dass vorerst auch weiter keine Treffen möglich sein werden?

Wir hoffen sehr, dass wir die Zusammenkünfte bald wieder forcieren können, denn den Betroffenen fehlt der direkte Austausch natürlich. Derzeit prüfen wir, wie sich Treffen mit den Abstandsregeln umsetzen lassen. Die Vereinsarbeit ruht trotz der Einschränkungen keinesfalls. Im Vorstand sind wir weiter dabei, aktive Vereinsmitglieder zu gewinnen und Sponsoren zu finden. Außerdem wollen wir auch die Zusammenarbeit mit der neuen Leiterin des Fachkrankenhauses Hubertusburg aktivieren.

Normalerweise würde um diese Zeit das jährliche Sommerfest gefeiert. Was wird damit?

Wir überlegen gerade, ob es möglich ist, das im August oder September nachzuholen. Das ist unser Wunsch. Wir haben das Sommerfest jedenfalls noch nicht abgeschrieben.

Von Jana Brechlin