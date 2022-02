Oschatz

Ziemlich trüb war er – der Januar. So war zumindest der Eindruck, der an vielen Tagen beim Blick aus dem Fenster blieb. Oder bei der Erinnerung, draußen halbwegs brauchbare Fotos für die Zeitung aufzunehmen.

Dass es im ersten Monat 2022 an Licht mangelte, kann auch Sebastian Manns, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD), bestätigen. In Summe hatte der Januar 28,2 Sonnenstunden zu bieten. Das sei nicht einmal die Hälfte des Mittelwertes der Jahre 1961 bis 1990. Dieser Durchschnitt liege bei knapp 58 Stunden.

Niederschläge über dem langjährigen Mittel

Übererfüllt worden sei der „Plan“ hingegen bei den Niederschlägen. Die 47,4 Millimeter liegen um ein Viertel über dem Durchschnitt von 37,7 Litern pro Quadratmeter. Deutlich geringer fällt die auf dem Liebschützberg gemessene Niederschlagsmenge aus. An der Station des Luftmessnetzes wurden im Januar knapp 30 Millimeter Niederschlag registriert. Es hat übrigens nicht jeden Tag geregnet – auch wenn manchem der Januar so in Erinnerung geblieben ist. So fielen zum Beispiel am 13., 18. und 19. Januar auf dem Liebschützberg keine Niederschläge. Aber es gab dort auch ungemütliche Zeiten: Am 17. Januar fielen nachmittags binnen einer Stunde 2,4 Liter Regen pro Quadratmeter.

Windiger Abschied vom Januar

Die höchste in Oschatz gemessene Temperatur gab es gleich zu Monats- und Jahresbeginn mit 12,8 beziehungsweise 12,9 Grad Celsius am 1. und 2. Januar. Tiefster in Oschatz gemessener Wert waren -3,2 Grad Celsius am 12. Januar.

Verabschiedet hat sich der Januar ziemlich windig. Die höchste in Oschatz gemessene Windgeschwindigkeit lag am 30. Januar bei 94 Kilometern pro Stunde, was 26 Metern pro Sekunde entspricht. Der Liebschützberg blieb mit 17,7 Metern pro Sekunde am vergangenen Sonntag, 7 Uhr, deutlich unter diesem Spitzenwert.

Von Axel Kaminski