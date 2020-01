Jasmin Scheibel (9) im Züchterglück bei Rassegeflügelschau Schweta

Mügeln/Schweta

Das Mädchen mit dem Bubikopf grinst über beide Ohren. Die Freude über ihren ersten errungenen Preis auf einer Rassegeflügelausstellung steht ihr ins Gesicht geschrieben. Jasmin Scheibel hat für ihre Kingtauben schwarz-getigert auf der Rassegeflügelleistungsschau ihres Mügelner Vereins am Wochenende einen Ehrenpreis errungen. „Ich freue mich über Jasmins Leistung. Damit haben wir mit Volker Wilhelm wieder zwei erfolgreiche Jungzüchter in unseren Reihen“, erklärte Vereinsvorsitzender Lothar Barche stolz.

Bis zur Preisübergabe nichts verraten

Stolz ist auch Vater Ronny auf den Erfolg seiner Tochter. „Schon seit Freitag hat sie genervt und immer wieder versucht zu erfahren, wie sie abgeschnitten hat. Aber ich habe nichts verraten, bis die Preisübergabe erfolgte“, so der Vater.

Jasmin züchtet auch Zwerghasen

Schon als sie noch ganz klein war, hat sie sich für die Tiere interessiert und beim Füttern und bei der Pflege geholfen, erzählt der stolze Vater. Seit knapp einem Jahr ist die Neunjährige nun auch Mitglied im Mügelner Verein wie er selbst. Der Schülerin haben es allerdings nicht nur gefiederte Tiere angetan. Sie widmet sich ebenso der Zucht von Zwerghasen. Zudem liebt Jasmin das Reiten. Übrigens, um die Tauben für eine Ausstellung vorzubereiten, legt Jasmin selbst Hand an und putzt sie heraus. „Dazu benutze ich warmes Wasser mit etwas Haarwäsche, damit sich möglicher Dreck löst. Wen die Beine gewaschen sind, dann werden sie mit etwas Sonnenblumenöl eingecremt“, nennt die Neunjährige einige Kniffe, die sie sich von ihrem Papa abgeschaut hat.

Tauben am meisten vertreten

Apropos Tauben. Die wurden den vier Zuchtrichtern am Freitag am meisten zur Bewertung vorgestellt. Die begann diesmal schon um 6 Uhr morgens und dauerte bis in die ersten Nachmittagsstunden an.

„Von den insgesamt 273 Tieren waren es 170 Tauben. Interessant dabei, dass eine breite Palette an Rassen gezeigt wurde. Auch seltene Tauben waren vertreten“, erklärt Vereinsvorsitzender Lothar Barche.

Kölner Tümmler und Coburger Lerchen wieder zu sehen

Manche Rasse, wie die Altholländischen Kapuziner Tauben des Ostrauers Jochen Gasch wären noch nie auf einer Ausstellung des Mügelner Vereins gezeigt worden. „Nach langer Zeit sind auch Kölner Tümmler und Coburger Lerchen wieder bei uns zu sehen“, so Barche. Warum ausgerechnet diesmal die Tauben eine so starke Fraktion bei der Schau bildeten, kann sich der erfahrene und erfolgreiche Taubenzüchter nicht erklären.

Zufrieden mit Vereinsschau

Zufrieden sind die Organisatoren insgesamt mit ihrer Vereinsschau. Sechs Mal konnten die Preisrichter ein „Vorzüglich“, die höchst mögliche Bewertung, vergeben. Gefreut haben sich die Mügelner Züchter darüber, dass auch viele Vertreter aus anderen Vereinen sich an ihrer Schau beteiligten. Darunter war auch der frisch auf der Lipsia gekürte Deutsche Meister Martin Hendriok aus Luppa.

Am ersten Tag der Ausstellung kamen 120 Erwachsene und um die 40 Kinder als Gäste nach Schweta. Auch die Verkaufsbörse lockte Besucher an, die vor allem neue Tiere zur Auffrischung ihre Zuchten suchten.

„Ich freue mich, dass unsere Leistungsschau wieder so erfolgreich war. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Sponsoren, den Vereinsmitgliedern für ihren Einsatz und der Stadt Mügeln für ihre Unterstützung danken. Besser kann ein Jahr nicht beginnen“, so Lothar Barche.

Von Bärbel Schumann