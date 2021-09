Oschatz

Beim 8. Oschatzer Galerie-Gespräch diskutieren am 27. September ab 19 Uhr im Thomas-Müntzer-Haus Diplom-Pädagogin Astrid von Friesen, Assistenzarzt Jakob von Below, Polizeibeamter Thomas Zittier und Luca Schubert, Azubi im Hotelgewerbe, die Frage „Ist gutes Benehmen noch zeitgemäß?“ Moderiert wird der Abend von Florist, Vereinschef und Stadtrat Marek Schurig aus Leuben. Wir sprachen mit ihm vorab zum Thema.

Wir haben uns zur Begrüßung nicht die Hand gegeben – in der Pandemie ist das verpönt. Aber ist es nicht extrem unhöflich?

Das kommt darauf an, wem oder besser wann Sie diese Frage stellen. Jede Epoche hat ihre eigenen Umgangsformen. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war beim Adel der Hofknicks üblich – sehr gut abgebildet in der Fernsehserie „Downtown Abbey“. Fünfzig Jahre später war es üblich, dass Herren der Dame die Hand küssen – jeder Film mit Peter Alexander zeugt davon. Und heute? Da gelte ich schon als Exot, wenn ich der Frau die Tür aufhalte...

Muss man diese Normen jüngeren Generationen auch am Bildschirm zeigen, damit sie sie verinnerlichen?

Nein, aber man muss öfter daran erinnern. Es ist einiges an gutem Benehmen verschüttet gegangen – schon vor Corona. Die sozialen Medien haben großen Anteil daran. Wir wollen es im Gespräch wieder hervorholen – und je nach Anlass schauen, was angemessen ist.

Es gibt also keine Patentrezepte für gutes Benehmen?

Nein – weil sich von Situation zu Situation unterscheidet, was angemessen ist. Das Smartphone kann in einer Besprechung auf dem Tisch liegen, sollte aber lautlos sein. Tippen ist tabu, das Annehmen eines Anrufs nicht – das muss jeder selbst entscheiden. Und wenn er abnimmt, natürlich das Zimmer verlassen. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Marek Schurig Quelle: Thomas Malik

Welche sind das?

Während einer Stadtratssitzung darf nur ein Telefon ungestraft klingeln – das des Bürgermeisters. In solchen Gremien gelten hinter verschlossener Tür ohnehin andere Regeln als in der Öffentlichkeit. Wenn Unbeteiligte zuhören, siezt man sich, selbst wenn man per du ist. In Kommunalparlamenten herrscht Höflichkeit – in den Debatten in Berlin vermisse ich die bisweilen, da ist der Ton rauer geworden...

Und diese schlechten Vorbilder färben auf die Gesellschaft ab?

Auf jeden Fall! Doch es ist an jedem selbst, das wieder aufzufangen. Im Alltag gibt es genug Möglichkeiten. Als Angestellter im Einzelhandel habe ich täglich mit Kunden zu tun. Viele von ihnen wissen sich zu benehmen. Nur: Wer sich im Ton vergreift oder sich daneben benimmt, den weise ich zurecht – auch auf die Gefahr hin, angepöbelt zu werden. Der Kunde ist zwar König, aber der Kaiser steht hinter der Kasse!

Schwingt da nicht die Angst mit, selbst unhöflich zu wirken?

Nein. Mir steht ja frei, darauf zu reagieren oder nicht. Wenn ich es tue, ist das „wie“ entscheidend. Deutlichkeit geht immer, Direktheit nicht. Manchmal muss man Dinge „durch die Blume“ sagen. Es gibt auch Momente, in denen ich mir auf die Zunge beißen muss – und mir wünsche, in einer anderen Zeit zu leben. Bei dem ein oder anderen Patzer mancher Menschen bedauere ich, dass die Duelle seit der Weimarer Republik abgeschafft sind.

Von Christian Kunze