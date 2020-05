Jens Kabisch: Neuer Standort für Rettungswache in Schmannwitz gefunden

Schmannewitz

Dass die alte Rettungswache Am Mühlgraben in Schmannewitz nicht mehr zeitgemäß ist, darüber herrscht Einigkeit. Darüber, dass die Wache auch in Zukunft im Ort bleiben soll, auch. Nachdem der Kreistag 2019 bereits für den Kauf eines städtischen Grundstücks am Ortsrand unterhalb der Reha-Kliniken stimmte, wird nun ein weiterer Standort favorisiert. Über die Gründe dafür und die Pläne des Kreises, das Rettungswesen weiter auszubauen, spricht der 2. Beigeordnete Jens Kabisch.

Kreis und Stadt als Grundstückseigentümer waren sich schon einig und hatten den Kauf per Beschluss besiegelt. Warum begann die Suche nach einer geeigneten Fläche für den Neubau einer Rettungswache nochmals?

Der Standortwahl unterhalb der Kliniken hat für Diskussionen gesorgt und auf Initiative des Verschönerungsvereins 1882 Schmannewitz wurden weitere Liegenschaften überprüft. Das ist ein Prozess, wir sind immer auf der Suche nach dem am besten geeigneten Standort.

Welche Kriterien gibt es dafür?

Zuallererst muss der Einsatzradius von zehn Minuten erfüllt sein, das ist die Fahrzeit innerhalb derer der Rettungsdienst in 95 Prozent aller Fälle vor Ort sein muss. Dazu sind wir gesetzlich verpflichtet. Das heißt für uns bei der Planung, dass wir aller 20 Minuten eine Rettungswache im Landkreis vorhalten müssen – unabhängig von den Einwohnerzahlen. Wir arbeiten intensiv daran, diese Vorgaben zu erfüllen.

Wie steht es um Bedarf und Wirklichkeit?

Auf Vorschlag der Kreisräte wurde ein Gutachten erstellt, um die Anzahl der Wachen und Fahrzeuge zu überprüfen. Dabei wurde deutlich, dass Einiges nicht mehr zeitgemäß ist. Wir haben schnell reagiert und weitere Rettungswagen schon bestellt. Zunächst wird es vier neue Fahrzeuge für Delitzsch, Torgau, Oschatz und Eilenburg geben – da kommt signifikant etwas dazu. Ein Ergebnis war auch, dass die Wachen bei Neubauten so verschoben werden sollten, dass die Wegezeiten optimiert werden können.

Was heißt das für Schmannewitz?

Das Gutachten empfiehlt, nicht weiter östlich zu bauen – was beim Standort an der Waldstraße der Fall wäre, sondern die Wache weiter an die S 24 zu rücken, um eine Lücke in der Abdeckung in Richtung Sitzenroda und Belgern zu schließen. Ein paar hundert Meter machen hier tatsächlich einen Unterschied.

Wo befindet sich der Standort, an dem die neue Rettungswache nun entstehen könnte?

Dabei handelt es sich um ein unverbautes Privatgrundstück in der Alten Lindenstraße, in der Nähe zur S 24. Die Fläche ist von der Lage her geeigneter. Von der Waldstraße, bei den Reha-Kliniken, müsste der Rettungswagen erst auf schmalen Straßen durch den Ort, dabei geht im Notfall wertvolle Zeit verloren. Der Weg von der Lindenstraße zur Staatsstraße ist da deutlich kürzer. Der Eigentümer ist bereit zu verkaufen und für den Kreis würde der Erwerb nicht teurer.

Was wird aus dem Kaufbeschluss für das Grundstück der Stadt Dahlen unterhalb der Reha-Kliniken?

Der Beschluss ist zwar gefasst, der Kauf bisher nicht vollzogen. Im Dezember gab es einen erneuten Beschluss im Kreistag, mit dem wir ermächtigt wurden, das geeignetste Grundstück zu kaufen, das bezieht den Alternativstandort ausdrücklich ein.

Dass sich die neue Außenstelle der Rettungswache in der Alten Lindenstraße dann mitten in der Wohnbebauung befindet, ist kein Problem? Etwa, wenn der Rettungswagen abends oder nachts mit Sondersignal startet.

Das ist ein Thema, was wir standortunabhängig ernst nehmen. Es zeichnen sich hier aber keine Probleme mit der Nachbarschaft ab. Außerdem muss man sagen, dass sich die alte Wache bisher auch mitten im Ort befindet. Und die Schmannewitzer haben deutlich gemacht, dass ihnen der Erhalt der Außenstelle im Dorf wichtig ist – hier überwiegen ganz klar die Vorteile.

Ursprünglich war die Rede davon, dass der Bau der neuen Wache noch im Sommer beginnen soll. Welchen Zeitplan verfolgt der Landkreis jetzt?

Wir sind bestrebt, so schnell wie möglich mit dem Bau zu beginnen. Doch ab dieser Woche wird die Buchaer Straße unter Vollsperrung auf über 300 Metern grundhaft ausgebaut. Das dauert voraussichtlich bis September. Und auch die Alte Lindenstraße soll saniert werden. Das warten wir ab. Straßenbau und Neubau Rettungswache werden aufeinander abgestimmt, um wechselseitige Verzögerungen zu vermeiden. So lange bleibt die alte Wache vollständig in Betrieb, der Rettungsdienst ist jederzeit abgesichert.

