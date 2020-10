Mahlis/Dresden

Johanna Müller ist ihrem Wunsch, die nächste Miss Germany zu werden, wieder ein Stück näher gekommen. Die gebürtige Mahliserin hat die Online-Abstimmung gemeistert, der sich die verbliebenen zehn Kandidatinnen aus jedem Bundesland stellen mussten. „Ich habe es dank Ihnen und Ihrer Leser geschafft“, meldet sie sich bei der OAZ und weiter: „Ich bin in der nächsten Runde unter den Top fünf von Sachsen.“

Aus jedem Bundesland kommen zwei Frauen weiter

Der Wettbewerb sieht nun vor, dass als nächstes nur noch jeweils zwei junge Frauen weiter kommen. Dabei müssen sich die Bewerberinnen der Miss-Germany-Jury, Casting-Experten, Social-Media-Fachleuten und Redakteuren stellen. Außerdem wird ihre Arbeit in den Online-Netzwerken bewertet, wo sie in der nächsten Zeit noch einmal Unterstützer mobilisieren sollen. Dazu will Johanna Müller vor allem ihren Instagram-Kanal nutzen. Fans finden sie dort unter the.real.johanna_ und können ihre Beiträge verfolgen.

Beruflicher Neustart in Dresden

Neben dem Wettbewerb zur Miss Germany konzentriert sich die 23-Jährige weiter auf ihre berufliche Zukunft und startet dabei gerade voll durch: Jetzt hat Johanna Müller ihre Leidenschaft zur Profession gemacht und ist nun offiziell als Personaltrainerin und Gesundheitscoach in Dresden tätig. Sie wolle Menschen dabei helfen, ein gesundes Körperempfinden zu entwickeln, sich schmerzfrei zu bewegen, leistungsfähiger zu werden und sich gesund zu ernähren. Lebensqualität stehe bei all dem im Vordergrund, betont sie.

Johanna Müller will sich authentisch präsentieren. Quelle: privat

Kein unrealistisches Schönheitsideal

„Ich beteilige mich auch deshalb an diesem Wettbewerb, weil ich andere ermuntern will, sich in ihrem Körper wohlzufühlen. Mir geht es um ein authentisches Bild, nicht um ein unrealistisches Schönheitsideal“, so Johanna Müller. Außerdem will die gebürtige Mahliserin Josefin Donat nacheifern: Die Oschatzerin wurde 2014 Deutschlands Schönste. „Es ist an der Zeit, dass wieder mal wieder jemand aus Sachsen schafft“, findet sie.

Von Jana Brechlin