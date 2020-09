Johanna Müller aus Mahlis will Miss Germany werden

Mahlis/Dresden

Johanna Müller aus Mahlis will Nachfolgerin von Josefin Donat werden. Nachdem „Josie“ 2015 Miss Universe Germany wurde, kämpft nun die 23-jährige 176 Zentimeter große Blondine um den Titel und baut dabei auch auf die Stimmen aus der Collm-Region.

Wettbewerb wandelt sich

Dass Johanna Müller angetreten ist, den Miss-Germany-Thron zu erklimmen, hat vor allem zwei Gründe. „Ich habe damals verfolgt, wie Josie Donat Miss Germany wurde und dachte, es wäre an der Zeit, dass es mal wieder jemand aus Sachsen schafft“, erzählt sie. Und zum anderen habe sich der Wettbewerb verändert. „Heute geht es nicht mehr darum, die Schönste zu sein“, betont Johanna Müller, „stattdessen ist die Vorbildfunktion der Bewerberinnen wichtig, die Frauen sollen sich in ihrem Körper wohlfühlen und das auch ausstrahlen.“ Das treffe genau ihr Lebensgefühl, so die junge Frau, die mittlerweile ihren Lebensmittelpunkt in Dresden hat.

Abitur an Oschatzer Gymnasium

Nach dem Abitur 2016 am Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium studierte sie zunächst am Bodensee Fitness- und Präventionsmanagement und absolvierte den praktischen Teil in einem Grimmaer Fitnessstudio. Der Sport ist die Leidenschaft von Johanna Müller geblieben, die gerade dabei ist, sich als Personaltrainerin in Dresden selbstständig zu machen.

Freude an Bewegung wecken

„Mir geht es dabei vor allem um Gesundheitsfürsorge“, betont sie. Sie wolle Freude an Bewegung wecken und so einen Schritt hin zu mehr Wohlbefinden bieten. Besonders beliebt bei der 23-Jährigen ist funktionelles Krafttraining. „Dafür braucht man keine Geräte und keine teure Ausrüstung, sondern lernt, mit dem Eigengewicht des Körpers zu arbeiten“, beschreibt sie. Der Vorteil: Diese Art des Training könne nahezu überall absolviert werden und sei zudem angepasst an die jeweiligen Voraussetzungen und den Leistungsstand des Einzelnen.

Mit Optimismus und Zuversicht am Start

Durch das Unterwegssein in der Natur und viel Sport hat Johanna Müller schon einmal gute Wettbewerbsvoraussetzungen, denn die Mahliserin bringt so schnell nichts aus der Puste. Außerdem, bekennt die Kandidatin, sei sie ein optimistischer Mensch und voller Zuversicht in den Wettbewerb gestartet.

1500 Bewerberinnen zu Beginn

Die Veranstalter von der MGC Miss Germany Corporation setzen beim Auswahlverfahren noch mehr auf die Nutzer von sozialen Netzwerken. Auf diese Weise wurden bereits unter 1500 Bewerberinnen die jeweils zehn Besten aus den einzelnen Bundesländern ausgewählt.

Abstimmung ab sofort möglich

Ab sofort können Familie, Freunde und Fans aus der Collm-Region mit abstimmen und Johanna bis zum 7. Oktober zunächst zur Miss Sachsen wählen. Weiter kommt, wer am häufigsten fünf Punkte – sogenannte Empowerment-Points – erhält. Hat sie sich dafür qualifiziert, tritt sie gemeinsam mit 15 weiteren jungen Frauen an, um Miss Germany 2021 zu werden.

„Mit Josie Donat ist das schon einmal einer Frau aus der Region gelungen und ich würde mich riesig freuen, wenn ich das ebenfalls schaffe und möglichst viele Menschen aus meiner Heimat mich mit ihrer Stimme unterstützen“, sagt Johanna Müller.

Appell für Offenheit

Im Falle eines Sieges wolle sie anderen jungen Frauen zeigen, dass es wichtig ist, authentisch zu sein, positiv zu denken und seinen eigenen Weg zu gehen. Sie appelliere für Offenheit und dafür, Gewohntes infrage zu stellen. Mit dieser Haltung pflege sie ihre zweite große Leidenschaft, das Reisen. „Dadurch werde ich immer wieder inspiriert und ermutigt, mich auszuprobieren“, beschreibt die 23-Jährige.

Von Jana Brechlin