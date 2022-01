Johanna Tischer feiert in Wermsdorf ihren 99. Geburtstag und hat noch Pläne

Wermsdorf/Casabra

Die schlohweißen Haare sind sorgfältig frisiert, die gemusterte Bluse ist frisch gebügelt. Kein Zweifel, für Johanna Tischer ist es ein besonderer Tag. Sie konnte am Mittwoch im Wermsdorfer Wohn- und Pflegezentrum „Hubertushof“ ihren 99. Geburtstag feiern – als bislang älteste Bewohnerin der Einrichtung.

Mitbewohner feiern gemeinsam

Die Tafel ist festlich geschmückt, schon am Vormittag perlt der Sekt in den Gläsern, schließlich sind alle Frauen und Männer aus dem Wohnbereich zusammengekommen, um mit der Jubilarin anzustoßen. Und diese genießt den Rummel sichtlich. Vergnügt klatscht sie in die Hände: „Alles, weil ich Geburtstag habe.“

Glückwünsche zum Geburtstag gab es für Johanna Tischer auch von Bürgermeister Matthias Müller und ihrer Wohnbereichsleiterin Ines Lehmann. Quelle: Jana Brechlin

Glückwünsche vom Bürgermeister

Dazu gab es auch Glückwünsche von Bürgermeister Matthias Müller, der Leiterin des Hauses Jana Berentzik und Pflegedienstleiterin Liesa Härtig. Außerdem überbrachten Gratulanten aus Casabra Glückwünsche von der Nachbarschaft, denn bis zu ihrem Umzug in den „Hubertshof“ mit ihrem mittlerweile leider verstorbenen Mann Siegfried wohnte das Paar in dem Naundorfer Ortsteil.

Ihr Hochzeitsfoto schmückt heute noch das Zimmer von Johanna Tischer. Quelle: Jana Brechlin

Gartenarbeit hält lange fit

Dort hielt vor allem die Gartenarbeit die Seniorin lange fit. „Wir haben immer viel gearbeitet, das gehörte einfach dazu“, erzählt die 99-Jährige. Schließlich sei sie im Krieg aus Schlesien nach Sachsen geflüchtet, lernte den Beruf der Schneiderin und musste sich hier, gemeinsam mit ihrem Mann, erst ein Zuhause schaffen. „Das ging schon, wir Schlesier sind sehr fleißige Leute“, sagt sie selbstbewusst. Trotzdem habe man durchaus das Leben genießen können. „Wir haben natürlich auch mal gefeiert, aber nicht so wild“, verrät sie.

Glückliche Erinnerungen fotografisch festgehalten

Zahlreiche Fotos an den Wänden ihres Zimmer zeugen von vielen glücklichen Erinnerungen. Heute sorgen Besucher, die Zusammenkünfte im „Hubertushof“ und die tägliche Lektüre der OAZ für Abwechslung im Leben der jetzt 99-Jährigen. Und natürlich sind Geburtstage immer eine willkommene Gelegenheit zum Feiern. Deshalb will Johanna Tischer selbstverständlich nächstes Jahr auch ihren 100. feiern – und hat bereits Vorstellungen, wer dann auf der Gästeliste stehen soll. „Und wehe, sie kommen nicht“, wendet sie sich scherzhaft an Bürgermeister Matthias Müller. „Keine Sorge“, kann er beruhigen, „dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder.“

Von Jana Brechlin