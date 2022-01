Johannes Ecke bleibt Bürgermeister – Reaktionen aus Mügeln

Mügeln

Knapp 1700 der insgesamt 4842 stimmberechtigten Mügelner gaben am Sonntag dem Amtsinhaber Johannes Ecke (FWG) bei der Bürgermeisterwahl ihre Stimme. Das ergab eine deutliche Mehrheit, mit der er seine Arbeit fortsetzen kann. Die Oschatzer Allgemeine erfragte Reaktionen auf das Ergebnis.

„Natürlich gratulieren wir Johannes Ecke“, sagte Arne Schütze, 1. Vorsitzender des SV Mügeln/Ablaß 09. Man habe in den vergangenen Jahren gemeinsam konstruktiv gearbeitet und einiges erreicht. Andere Dinge seien noch zu erledigen, die kenne der Bürgermeister ja bereits. „Wir sind froh, diese Arbeit mit Johannes Ecke angehen zu können“, betont Arne Schütze.

Kontinuität für Vereinsarbeit

„Das Wahlergebnis verspricht Kontinuität – auch für uns“, sagt Andreas Lobe, Vorsitzender des Heimatvereines „Mogelin“. Man könne also darauf vertrauen, das Begonnenes fortgesetzt werde. „Ich finde es darüberhinaus gut, dass es ein eindeutiges Ergebnis ist“, betont Andreas Lobe.

„Ich freue mich für Herrn Ecke und gratuliere ihm ganz herzlich zu seinem Sieg“, sagt Dr. Annett Krause, Inhaberin der „Markt Apotheke“. Ein Wahl zu gewinnen, sei schon toll, aber in solch schwierigen Zeiten mit all ihren Herausforderungen ein Votum für eine weitere Amtszeit zu erhalten, sei eine Leistung, die Respekt verlange. „Das zeigt die allgemeine Anerkennung und den Dank der Bürger für seine bisherige gute Arbeit“, bewertet sie das eindeutige Ergebnis.

„Ich schätze Herrn Ecke als sehr angenehmen Zeitgenossen, der jederzeit und unbürokratisch für ein Anliegen erreichbar ist. Für seine zweite Amtszeit wünschte ich ihm vor allem Gesundheit, Freude an seiner Tätigkeit und Erfolg“, sagt Dr. Annett Krause.

Amtskollege mit sehr weitem Blick

„Ich kenne Johannes Ecke als einen Kollegen mit sehr weitem Blick, der längst nicht am eigenen Tellerrand endet“, erklärt seine Cavertitzer Amtskollegin Christiane Gürth. Es sei gut, dass er nun die Dinge fortführen könne, die er in den vergangenen sieben Jahren angeschoben habe, wie das Wander- und Radwegenetz in und um Mügeln oder die geplanten Verfeinerungen am Geoportal. „Ich freue mich, die gute Zusammenarbeit mit ihm im ‚Oschatzer Land’ fortsetzen zu können“, betont sie und denkt, dass Eckes Wiederwahl eine gute Entscheidung der Mügelner für ihre Stadt war.

Zudem gab es eine Reaktion des wiedergewählten Bürgermeisters auf die Berichterstattung in der gestrigen Ausgabe der Oschatzer Allgemeinen. „Es entspricht nicht den Tatsachen, wenn Rico Winterlich der Zeitung gegenüber behauptet, dass er mir noch am Wahlabend gratuliert hat“, betont Johannes Ecke.

Von Axel Kaminski