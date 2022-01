Johannes Ecke will erneut ins Mügelner Rathaus

Mügeln

Sieben Jahre als Mügelner Bürgermeister liegen hinter Johannes Ecke. Und wenn es nach ihm geht, sollen sieben weitere folgen. Der Amtsinhaber stellt sich erneut zur Wahl. Am 23. Januar ist er einer von drei Bewerbern. Er tritt in der Bischofsstadt als freier Kandidat an und wird dabei von CDU, SPD und Freien Wählern unterstützt.

Noch viele Pläne für Mügeln

Dass die zurückliegenden Jahre anstrengend waren, ist kein Geheimnis. Doch Ecke wirkt kein bisschen amtsmüde. Immer wieder spricht er von seinen Plänen für Mügeln und lässt keinen Zweifel daran, dass er motiviert ist für eine zweite Amtszeit.

Johannes Ecke vor dem Mügelner Rathaus. Quelle: Jana Brechlin

Und dieses Mal weiß der 61-Jährige genau, worauf er sich einlässt. Anders als vor sieben Jahren. Denn obwohl Johannes Ecke bereits im Stadtrat saß und stellvertretender Bürgermeister war, wurde das Ausmaß der Anforderungen erst nach der Wahl richtig deutlich: zahllose Abend- und Wochenendtermine, immer neue Verordnungen, Verantwortung in Ausschüssen oder Verhandlungen mit Behörden und Firmen. „Ich wusste schon, dass es anspruchsvoll wird und bin dann in die Fülle der Aufgaben reingewachsen“, sagt er heute.

Wochenendtermin statt Familienfeier

Dazu gehört, dass er auch am Wochenende erreichbar ist, zwischendurch von der Geburtstagsfeier im Familienkreis verschwinden muss, wenn ein Termin ansteht und selbst bei privaten Wegen auf die Geschicke in der Stadt angesprochen wird. Der Amtsinhaber, der bis zu seinem Wechsel ins Rathaus als Elektromeister tätig war, winkt ab: „Das gehört dazu“, sagt er leichthin. Das wisse auch seine Familie – Ecke lebt mit seiner Frau in Schweta, hat zwei erwachsene Töchter und zwei Enkel – und unterstütze ihn.

Kraft tanken mit Familie und Freunden

Bei der Familie tankt Ecke Kraft, genauso wie bei Besuchen von Freunden oder während seiner Radtouren durch die Region. „Meistens drehen wir dann unsere Runden durch die Ortsteile, dabei schaue ich natürlich auch, ob mir etwas auffällt, um das wir uns kümmern müssen“, räumt er ein. Den Wunsch nach langen Pausen und großem Abstand verspürt er offenbar nicht. „Ich mache meine Arbeit wirklich gern, das spornt mich an und gibt mir Energie. Und zwischendurch gibt es immer Möglichkeiten, zum Luftholen – das passt schon“, versichert er. „Meine Familie weiß, dass ich mit dem ganzen Herzen Bürgermeister bin und meine Frau stärkt mir den Rücken. Diese Hilfe und Akzeptanz ist für mich enorm wichtig“, erzählt er.

Möglichst alles im Blick haben

Immer ganz dabei zu sein, dazu gehört auch, möglichst alles im Blick zu haben, was die Stadt betrifft. „Ich will schon Auskunft geben können, wenn ich gefragt werde“, sagt Johannes Ecke. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Da klingt er entschieden: „Für mich nicht.“ Deshalb setzt der Amtsinhaber auf den Austausch im Haus und darüber hinaus. Deshalb hat er auch der Telekom, die sich um den Breitbandausbau in den Stadtteilen kümmert, den Ratssaal für ihre Zusammenkünfte in Mügeln angeboten – und nimmt im Gegenzug an den Beratungen teil. „Ich will wissen, was los ist“, begründet er. Da kann Ecke, der meist freundlich und mitunter auch gutmütig wirkt, durchaus energisch und nachdrücklich werden.

Unzufriedenheit macht sauer

Würde jemand anrufen und sich beschweren, ohne dass er Fragen klären könnte, wäre der 61-Jährige sauer. „Wenn Anwohner unzufrieden sind, ist das auch für mich ärgerlich. Ich möchte am liebsten stets schnell Abhilfe schaffen, auch wenn das nicht immer gleich geht.“

Immer im Gespräch bleiben

Am Mügelner Rathaus, das seit sieben Jahren sein Arbeitsort ist, sei ihm die offene Tür – „bis in mein Büro“ – besonders wichtig. Verschanzen hinter der eindrucksvollen Fassade ist für ihn keine Option. „Wenn möglich, nehme ich mir die Zeit und bin ansprechbar für die Mügelner“, versichert er, „ich möchte gern jedes Problem, auch jedes Problemchen, kennen, damit wir uns darum kümmern können.“ Denn letztlich könne man nur gemeinsam und indem man im Gespräch bleibt, etwas erreichen. Auf diese Weise sei in den vergangenen Jahren vieles gelungen in Mügeln, sagt Johannes Ecke und verweist etwa auf die neue Ortsdurchfahrt, Investitionen in Kitas und Feuerwehr, Geoportal oder Stadtbad.

Klares Ziel: Die Mehrheit holen

„Jetzt soll es weitergehen“, findet er und hofft, dass die Wähler honorieren, was in der zurückliegenden Amtszeit geschafft wurde. „Ich habe geliefert, jetzt kommt es auf die Entscheidung der Einwohner an“, meint er dazu. Ob er nochmals 82 Prozent erreicht, wie bei der Wahl vor sieben Jahren, dazu äußert sich Ecke nicht. „Das Ergebnis damals war schon sensationell“, räumt er ein, hält sich aber nicht lange mit dem Rückblick auf. „Jetzt ist eine neue Wahl, ich bin wieder Kandidat, genauso wie meine beiden Mitbewerber. Mein Ansporn ist natürlich, wieder die Mehrheit zu holen“, meint er entschieden.

Das Porträt über Mario Michaels (FDP) ist bereits erschienen, der Beitrag über Rico Winterlich (AfD) folgt noch. Beide bewerben sich ebenfalls um das Amt des Mügelner Bürgermeisters.

Von Jana Brechlin