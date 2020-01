Johannes Eckes’ Bilanz zum Jahresauftakt in Mügeln: „Es bleibt einiges übrig!“

Mügeln

Mit dem Umbau des Schmalspurbahnhofs zum Geoportal hat Mügeln 2019 ein Mammutprojekt stemmen können. Wie es in „Erlebniswelt Kaolin“ weiter geht und welche andere Baustellen in diesem Jahr auf die Mügelner warten, darüber sprach Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) mit uns zum Jahresauftakt.

Herr Ecke, zurückgeblickt: Was bleibt denn von 2019?

Es bleibt einiges übrig! Die Geschichte mit der alten Varia ist noch nicht geklärt. Das Landratsamt hat noch eine Möglichkeit gefunden, eine Zustellung an den Eigentümer loszuwerden. Wir müssen schauen, wie er reagiert oder ansonsten mit dem Landratsamt sehen, wie wir das Grundstück bereinigen können.

Sorgt diese Situation für eine Verzögerung beim Ausbau der Döbelner Straße?

Nein, wir warten darauf, dass es in der Döbelner Straße losgehen kann. Zunächst mit dem Verlegen von einem Stückchen Wasserleitung, was für den grundhaften Ausbau sein muss. Der beginnt danach und muss 2020 abgeschlossen werden.

Die Döbelner Straße ist nicht die einzige Straße im Ortsgebiet in einem schlechten Zustand – sind weitere Instandsetzungen geplant?

Es gibt dafür eine Maßnahmenliste, die wir versuchen abzuarbeiten. Für uns sind 107.000 Euro für Straßenreparaturen eingeplant, die es pauschal in der Investitionszulage geben wird.

Die alte Varia-Fabrik und die Döbelner Straße davor werden auch 2020 ein Thema in Mügeln sein. Quelle: Manuel Niemann

Welche Bauprojekte und Investitionen werden Sie außerdem beschäftigen?

Die Sanierung der Goetheschule wird weitergehen: Brandschutz, Rettungswege und der Digitalpakt Schule. Bis 2024 müssen noch Dinge geregelt werden, die die digitale Schule ermöglichen. Das geht damit los, dass wir die strukturellen Voraussetzungen bereits in den Grundschulen treffen. Das Datennetz muss erst stabil gemacht werden, ehe da vielleicht einmal eine interaktive Tafel hinkommt. Das ist etwas, das wir auch bei der Sanierung der Goetheschule miteinander verbinden wollen.

Im letzten Jahr profitierte eine der Mügelner Schulen auch davon, dass die Bürger mit angepackt haben? Ließe sich so etwas wie das „Frühlingserwachen“ wiederholen?

Gern würden wir so etwas wiederholen wollen – aber dieses Mal wäre es ohne Fernsehen. Vielleicht haben wir noch einmal so eine Aktion. Es gibt Ideen, etwas in Ordnung zu bringen, aber das bedarf viel Vorbereitung. In der Größe und mit diesem Ruck – dem Fernsehen – werden wir es nicht gleich wieder machen können.

Für das „Frühlingserwachen“ packten die Mügelner an der Grundschule Tintenklecks vor den Kameras des Mitteldeutschen Rundfunks an. Quelle: Bärbel Schumann

Das klingt, als gibt es Überlegungen, wo sich die Bürger einbringen könnten?

Mir fällt da der Garten der Grundschule in Neusornzig ein, um den Schulstandort attraktiv zu gestalten. Auch Ideen zu Spielplätzen und zur Gestaltung verschiedener Flächen im gesamten Gebiet unserer Stadt werden gern angenommen.

Zurück zur Digitalisierung: Rechnen Sie damit, dass der Breitbandausbau wie geplant Ende 2020 abgeschlossen sein wird?

Das nehme ich stark an, dass das klappen wird. Mit viel Wehleid manchmal auf der Strecke, wo wieder kein Schild aufgestellt ist. (Er lacht.) In einigen Bauabschnitten sind die Arbeiten soweit fertig, das nur noch das Einblasen der Leitung in die Leerverrohrung fehlt. Wir werden jetzt im Frühjahr die ersten Abnahmen machen, das gesamte Vorhaben wird vom Landkreis als Bauherr überwacht.

Das alles sind aktuelle oder künftige Baustellen, 2019 fanden aber auch einige ihren Abschluss. Wie froh, waren Sie als das Feuerwehrgerätehaus in Niedergoseln übergeben wurde?

Das ist etwas, das mich auch mitgenommen hat: Beim Bau lief nicht alles wie geschnitten Brot. Ich war daher ganz froh, als wir es übergeben haben. Die Feuerwehr brauchte dringend diese Erweiterung. Die Leute die tagtäglich, 24 Stunden ehrenamtlich bereit stehen, um zu helfen, sollten auch die Voraussetzung dafür geschaffen bekommen. In diesem Jahr werden wir für das Feuerwehrgerätehaus in Schweta einen Sanitäranbau bauen. Der verbessert die Situation ungemein, die zur Zeit sehr beengt ist. Geplant ist, ihn am Jahresende fertig zu haben.

Das Feuerwehrgerätehaus in Niedergoseln wurde am 15. Juni 2019 übergeben. Quelle: Manuel Niemann

Eine zweite Baustelle mit Verzug war das Geoportal. Wie hoch war Ihr Gefühl als es endlich fertig war?

Es ist ja noch nicht ganz zu Ende: Die öffentlichen Toiletten in der Bahnmeisterei werden noch gebaut. Wenn man rechnet, von den ersten Ideen 2011 und den ersten Planungen 2013 – ist es schon ein gewaltiges Objekt. Es ist hervorragend geworden, wenn man es als Aushängeschild und Eingangsgebäude für die Stadt sieht.

2000 Besucher erreichte es allein im vergangenen Jahr – wie wollen Sie erreichen, dass die anfängliche Begeisterung nicht abflaut?

Wir arbeiten daran, die Ausstellung informativ zu erweitern und werden vermehrt auf Schulen und Universitäten zu gehen. Die touristische Weiterentwicklung und den Fahrradverleih werden wir auch weiterhin bewerben – vielleicht auch noch mit einem Zahn mehr. Wir müssen auch schauen, ob wir die Öffnungszeiten noch anpassen. Das muss sich einspielen. Außerdem werden wir versuchen, personelle Unterstützung zu bekommen, so dass immer jemand da ist, der Auskunft geben kann.

Wird sich das Geoportal am Ende finanziell selbst tragen?

Wir haben noch keine Betriebskostenabrechnung, was uns das Haus über das Jahr so kostet. Es ist so ausgestattet, das sparsam mit Energie umgegangen wird. Aber Kultur wird immer ein Zuschussgebiet bleiben. Wenn man es kostendeckend machen will, kommt man auf horrende Preise. Und die nimmt keiner an.

Joachim Zehmes Plastik „Gral Mü“ empfängt die Besucher am Mügelner Geoportal. Quelle: Axel Kaminski

2019 war auch ein Wahljahr: Ist es mit dem neuen Stadtrat einfacher geworden oder schwerer?

Die Arbeit ist eingespielt. Mit der Wahl ist es bunter gemischt, es kommen neue Meinungen, die verfolgt werden. Es ist nicht einfacher geworden, weil viele Dinge kritischer betrachtet werden und Verschiedenes, was schon einmal besprochen wurde, noch einmal auf die Tagesordnung kommt. Die neuen Stadträte werfen diese Fragen wie Pommlitz wieder auf. Aber wenn der Finger noch einmal in die Wunde gelegt wird, ist das auch für uns hilfreich.

Worauf freuen Sie sich in diesem Jahr als Bürgermeister?

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat, den Bürgern, den Vereinen und den ansässigen Firmen. Nur durch gemeinsames Handeln aller lassen sich viele Dinge in der Stadt und den Ortsteilen umsetzen. Ein großer Dank gilt den Gewerbetreibenden und den Firmen, die uns durch materielle und finanzielle Hilfe unter die Arme greifen.

Von Manuel Niemann