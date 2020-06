Jubiläum in Schwetaer Kita: Grashüpfer feiern 50. Geburtstag

Schweta

Eine Woche lang lautet das Motto in der Kita Grashüpfer nun „Piraten und Prinzessinnen“. Viele spannende Abenteuer erleben die Kids in Schweta. Es gibt tolle Angebote zum Basteln und Bauen, es gibt Tänze und am Freitag startet ein kleines Kinderfest mit einer spannenden Schatzsuche. Ja, die Kindergärtner wollen den Kindern zum 50. Jubiläum der Kita Grashüpfer eine Freude machen. Eigentlich sollte richtig groß gefeiert werden – mit Eltern und ehemaligen Mitarbeitern. Doch das musste gestrichen werden. „Wenn sich 2021 die aktuelle Lage beruhigt hat, feiern wir eben eine 50+1-Feier“, sagt Kita-Leiterin Stefanie Unger mit einem Lächeln. Die Erzieher machen das Beste aus der Situation, um doch noch an die Zeit vor 50 Jahren zu erinnern, als die Kita Grashüpfer in Schweta entstand.

Kita-Leiterin Stefanie Unger (rechts) mit ihrer Stellvertreterin Anett Ecke (links) und den Kindern aus Haus 2. Quelle: Kristin Engel

„1970 wurde aus einem alten Bauernhaus unsere heutige Kindertagesstätte“, sagt Anett Ecke. Die heutige stellvertretende Kita-Leiterin ist bereits seit 38 Jahren in der Einrichtung tätig. In den Anfangsjahren der Kita wurde am Gebäude nur der vordere Teil ausgebaut. Der hintere Teil – die Scheune und die Wäscherolle – waren noch in ihrem alten Zustand. Damals gingen 40 angemeldete Kinder im Alter ab drei Jahre in den „ Erntekindergarten“.

Früher fuhr der LPG-Bus

„In dieser Zeit gab es hier noch Ofenheizung. Gegenüber war der Konsum. Früh holten die Mitarbeiter frische Milch – zehn Flaschen in einer Ledertasche. Das Mittagessen wurde von unserer Wirtschaftskraft mit dem Fahrrad und einem Hänger abgeholt. Die Eimer mit dem Kompott hingen an den Fahrradgriffen. Heute werden die Kinder gebracht und wieder abgeholt. Damals fuhr ein Kinderbus der LPG – entweder der FRAMO, der LO-Bus oder der S 4000-Aufbau. Eine Begleitperson der LPG war immer dabei. Der Bus fuhr zweimal früh und zweimal am Nachmittag“, erinnert sich die Stellvertreterin und bedauert, dass es davon keine historischen Bilder gibt. So sind diese Erinnerungen nur noch in den Köpfen derjenigen gespeichert, die diese Zeit miterlebt haben.

1993 kam der Umbau

Erst 23 Jahre später – 1993 – erfolgte schließlich der große Umbau samt Scheune. „Nach der Wende gab es Fördermittel, mit denen es möglich war, den Umbau zu finanzieren. Damals wurden wir für ein halbes Jahr in das ehemalige Schulgebäude in Niedergoseln ausgelagert. Das war eine schöne Zeit. Eine Ortsveränderung mit großen Räumen. Dann schließlich, im Mai 1993, schlossen sich Kindergarten und Kinderkrippe zusammen und wurden zur Kindertagesstätte Grashüpfer“, erinnert sich Anett Ecke. In dem gesamten Gebäude wurden bei dem Umbau die Fenster erneuert, die Räume gedämmt und die Heizungen eingebaut – somit hatte der Ofen ausgedient. 2006 wurde die Wäscherolle zu einem zusätzlichen Gruppenraum ausgebaut, der bereits als Bewegungs- und Schlafraum genutzt wurde. 60 Kinder konnten ab diesem Zeitpunkt aufgenommen werden.

Konsum-Gebäude genutzt

Die Nachfrage nach Kita-Plätzen stieg in den folgenden zehn Jahren weiter. Somit war es ein Glücksfall, dass das Gebäude des ehemaligen Konsums, in dem früher noch die frische Milch für die Kinder geholt wurde, kaum genutzt wurde. „Nachdem der Konsum geschlossen wurde, entstand daraus ein Jugendclub. Der lief erst ganz gut, doch die Jugendlichen zog es letztendlich mehr nach Mügeln. Schließlich wurde es zum Bürgerhaus umfunktioniert. Jedoch standen die Räume weitestgehend leer. Nur selten fanden darin Versammlungen statt“, so Anett Ecke.

Somit fiel die Entscheidung, das Haus in ein zweites Kita-Gebäude umzuwandeln. Außer den Außenwänden wurde fast alles darin neu gestaltet. „Hier entstanden zusätzlich zehn Krippen- und 15 Kita-Plätze. Somit war es möglich, 85 Kinder aufzunehmen, sagt Stefanie Unger, die in dieser Zeit – seit 2017 – neue Kita-Leiterin wurde. Aktuell gibt es insgesamt 29 Krippen- und 56 Kitaplätze in der Kindertagesstätte Grashüpfer in Schweta. Und der Bedarf war da. Mehr und mehr Kinder kamen hinzu, sodass die Kita heute gut ausgelastet ist.

Träger wechseln

Im Laufe der Zeit wechselten auch die Träger. So war die Kita bis 1997 in kommunaler Hand. Von da an bis 2001 war das DRK der Träger, bis 2004 wieder die Kommune, danach der Poldi e.V. Leipzig. Seit 2008 ist die Kita mit großer Zufriedenheit wieder in kommunaler Trägerschaft.

Ein großer Schritt war zudem die Gründung des Fördervereins im April 2018. Die Mitglieder – fast alles Eltern der Kinder – haben sich viele Ziele gesteckt. Darunter auch „die Verschönerung des Gartens, welcher Schritt für Schritt zu einem naturnahen Spiel- und Erlebnisraum umgestaltet werden sollte. Vielfältige Naturerlebnisse konnten die Kinder bereits vormittags im Schwetaer Park sammeln. Künftig wollten wir den Kindern auch nachmittags ein Naturerleben in unserem Garten ermöglichen“, sagt die Leiterin. So sammelten die Vereinsmitglieder Geld, um den Kindern hier ein echtes Spielparadies zu schaffen. Im Haupthaus wurden im Jahr 2018 in Zusammenarbeit mit den Eltern der Sandkasten vergrößert, eine Matschküche gebaut und ein Zaun aus Hölzern und Weiden geschaffen.

Spielehügel wird eingeweiht

„Im Zuge der Vergrößerung des Sandkastens hatten wir so viel Erde übrig, dass die Idee für unseren Spielberg entstand und kurzerhand in einem Arbeitseinsatz mit engagierten Eltern umgesetzt wurde.“ 2019 wurde vom Förderverein ein langersehnter Wunsch der Kinder nach einer Wasserstrecke erfüllt. Voller Vorfreude warteten die Kinder nun auf die Einweihung des Spielehügels, welcher mit neuer Rutsche und Rampe und den vielen von Eltern gesponserten Pflanzen das Gelände des Haupthauses schmückt und den Kindern viel Spaß beim Klettern und Rutschen bietet.

Aber auch im Garten des Hauses zwei ging es in den letzten Jahren voran. Mit einigen Bäumen, Büschen, einer Naschstrecke mit heimischen Früchten und einer neuen Sitzgelegenheit wurde das Gelände aufgehübscht. Zudem finanzierte der Förderverein den Kindern eine langersehnte Nestschaukel.

Vorfreude auf 2021

Ja, es sollte eine Festwoche mit einem großen Familienfest für die Kinder und alle Beteiligten werden. Auch Stefan Bräuer wollte für Unterhaltung sorgen. Doch nun ist alles anders. „Naja, wir machen uns trotzdem eine schöne Woche mit vielen Überraschungen für die Kinder“, sagt Stefanie Unger optimistisch. „Und umso mehr freuen wir uns dann darauf, das große Fest im Jahr 2021 nachzuholen.“

Kristin Engel