Jugendtheater Frankenberg gastiert in Oschatz

Seit elf Jahren sind die Akteure ein „Teil vom Ganzen“ – die gleichnamige Kinder- und Jugendtheatergruppe aus Frankenberg ( Landkreis Mittelsachsen) bringt unter Anleitung des Streetworkers Steffen Bilke und der Theaterpädagogin Jacqueline Ziegeler-Jentzsch Stücke auf die Bühne.

Auftritt unter freiem Himmel

Am Sonnabend, dem 18. Juli, wechseln die Jungen und Mädchen von ihrer Stammspielstätte, dem wiederbelebten Kino „Welt-Theater“ Frankenberg ins soziokulturelle Zentrum E-Werk Oschatz. Dort zeigen sie unter freiem Himmel ihr aktuelles Stück „Jugend-Hilfe“, das Anfang Juli Premiere hatte. Jacqueline Ziegeler-Jentzsch ist an beiden Orten aktiv und hofft, dass durch den Austausch der Akteure aus Frankenberg und den Teilnehmern ihrer in Oschatz inzwischen etablierten Theatergruppen neue Impulse gegeben werden – und zwar für beide Seiten.

Die Theatergruppe „Teil vom Ganzen“ auf der Bühne im Welt-Theater Frankenberg. Ihr Stück „Jugend-Hilfe“ zeigen sie am 18. Juli in Oschatz. Quelle: Christian Kunze

Gemein ist den Kindern und Jugendlichen in beiden Städten, dass sie ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Erinnerungen aus dem Leben auf die Bühne bringen – und damit die Stücke prägen. „In Frankenberg kommt hinzu, dass ein Teil der Mitspieler aus Heimeinrichtungen kommt. Sie wohnen die Woche über dort, besuchen ihre Eltern nur an den Wochenenden. Es gibt Spannungen, die sich natürlich in den Stücken niederschlagen“, so Jentzsch.

Hilfe für Jugendliche in schwerer Zeit

Die pädagogische und kreative Arbeit mit den Akteuren im Alter zwischen 6 und 24 Jahren soll helfen, die Familien wieder zusammen zu führen oder aber dabei unterstützen, die Mitwirkenden ihren Weg im Leben finden zu lassen. „Das ist ein Prozess, jede Aufführung ist für Steffen und mich eine Herausforderung aufs Neue, da Jahr um Jahr neue Kinder hinzu kommen“, so Jentzsch.

Die Jugendlichen beweisen Mut – und tanzen auch auf der Bühne. Quelle: Christian Kunze

Das Stück „Jugend-Hilfe“ dreht sich um den Generationenkonflikt, zeigt Hilfe-Rufe der jungen wie der erwachsenen Generation gleichermaßen und ist für beide Zielgruppen geeignet.

Die Aufführung an diesem Sonnabend, dem 18. Juli, beginnt 19.30 Uhr im Garten des E-Werk. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht, Stühle, Kissen und Decken als Sitzgelegenheiten dürfen mitgebracht werden.

